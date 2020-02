Voor fans van bitterballen: opgelet, hier zit melk in HR

03 februari 2020

17u37

Bron: Belga 0 Consument Het bedrijf Free Foods en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) waarschuwen voor de aanwezigheid van melk, ei en sulfiet in rundvleesbitterballen van het merk Buitenhuis. Dat staat niet vermeld op het etiket.

Na een melding via het systeem European Rapid Alert System Food and Feed heeft Free Foods de aanwezigheid vastgesteld van melk, ei en sulfiet die niet op het etiket vermeld staan in rundvleesbitterballen. Het bedrijf heeft daarom, in overleg met het FAVV, besloten dit product uit de verkoop te nemen.

Consumenten die allergisch of intolerant zijn voor melk, ei en/of sulfiet, kunnen dit product best niet consumeren. Ze kunnen het terugbrengen naar het verkooppunt waar ze product hebben aangekocht. Consumenten die niet allergisch of intolerant zijn voor melk, ei en/of sulfiet, kunnen het product volgens het FAVV en Free Foods zonder risico consumeren. Het product werd verdeeld door Free Foods in Roeselare en lijkt vooral via groothandels in de horeca verdeeld te worden.

Beschrijving van het product:

Naam van het product: Rundvleesbitterballen klassiek

Merk : Buitenhuis

Minimale houdbaarheidsdatum (ten minste houdbaar tot): 20/12/2020

Lotnummer : 5206R

Periode van verkoop: vanaf 17/01/2020 tot 20/01/2020

Aard van de verpakking: kartonnen verpakking

Gewicht: 1,84kg (80 stuks).