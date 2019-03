Voor 1 op 3 Vlamingen is sparen (bijna) onmogelijk MM

11 maart 2019

05u00 6 Consument Door de taxshift houden we netto meer over, maar toch is het op het einde van de maand voor 33 procent van de Vlaamse gezinnen 'zeer moeilijk' tot 'onmogelijk' om geld opzij te zetten. Dat blijkt uit een onderzoek van Test-Aankoop.

In het hele land gaat het zelfs om 39 procent van de huishoudens. Als je ook de gezinnen meerekent die aangeven dat het 'eerder moeilijk' is om te sparen, stijgt de teller in Vlaanderen naar 62 procent en in België naar 68 procent. “Zeker in de provincies Henegouwen en Luxemburg en in de hoofdstad zien we dat de financiële marge ernstig in het gedrang komt”, zegt Test-Aankoop-woordvoerder Simon November. Al vindt hij de positie van Vlaanderen als ‘beste leerling van de klas’ niet geruststellend. “Draai het of keer het zoals je wil: deze cijfers geven aan dat de koopkracht wel degelijk onder druk staat.”

Nochtans bracht een studie van de KU Leuven eind vorig jaar aan het licht dat de koopkracht door het regeringsbeleid tussen 2014 en 2020 met 5,2 procent stijgt. “Deze regering heeft dan wel een taxshift verwezenlijkt die ervoor zorgt dat mensen netto meer overhouden, op het einde van de maand is de spoeling voor velen duidelijk erg dun”, zegt November.

Eén van de oorzaken is, zo zegt de consumentenorganisatie, dat het 'maatschappelijke basispakket' is uitgebreid, waardoor er elke maand meer facturen te betalen zijn. “Telecomuitgaven, bijvoorbeeld - waarvan we weten dat ze in ons land erg hoog liggen - moét je vandaag doen om volwaardig deel uit te maken van de maatschappij.”

Test-Aankoop pleit voor een belastinghervorming. “Internationale instellingen zoals het IMF manen België al jaren aan om een deel van de lasten op arbeid te verschuiven naar consumptie, milieu en vermogen. Iemand die meer overhoudt, heeft meer te besteden aan gezond eten, een zuinigere wagen of isolatie voor het huis.”