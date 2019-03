Volvo beperkt maximumsnelheid auto's tot 180 km/uur TT

04 maart 2019

12u41

Bron: Belga 0 Consument Volvo zal vanaf 2020 op al zijn wagens een snelheidsbegrenzing van 180 kilometer per uur zetten. Dat heeft de Zweedse autobouwer bekendgemaakt. "Een snelheidslimiet is geen wondermiddel, maar het is het waard als we er ook maar één leven mee redden", zegt topman Håkan Samuelsson.

Aan 200 kilometer per uur over de Duitse autobahn razen? Vanaf 2020 gaat het niet meer met een nieuwe Volvo. Het bedrijf zal de snelheid van zijn auto's beperken tot 180 kilometer per uur uit veiligheidsoverwegingen. Volvo heeft zich als doel gesteld dat niemand nog sterft of ernstig gewond raakt in een nieuwe Volvo en "met technologie alleen zullen we niet helemaal tot nul geraken", klinkt het.

Het bedrijf onderzoekt daarnaast nog of de snelheid van de wagens in de toekomst automatisch begrensd kan worden in de buurt van scholen en ziekenhuizen. "We willen een debat op gang brengen over de vraag of autobouwers het recht of zelfs de plicht hebben om technologie in auto's te installeren die het gedrag van de bestuurder verandert, om zo overdreven snelheid, intoxicatie of afleiding aan te pakken", aldus Samuelsson.