Volle tank benzine of diesel morgen tot 2,5 euro duurder door hoger aandeel biobrandstoffen TT

31 december 2019

10u49

Bron: Belga 312 Consument Tanken wordt in het nieuwe jaar een stuk duurder. Voor benzine 95 (E10) stijgt de maximumprijs morgen met 3,8 eurocent per liter tot 1,514 euro per liter. Voor diesel (B7) gaat het om een stijging met 2,9 eurocent per liter tot 1,59 euro per liter. Een tank van 65 liter volgooien wordt daarmee bijna 2,5 euro duurder voor benzinewagens en bijna 2 euro voor dieselwagens.

De dieselprijs komt hiermee uit op het hoogste niveau sinds november 2018, die van benzine op het hoogste peil in drie maanden. Voor benzine 98 (E5) loopt de stijging op tot 6 eurocent per liter, tot een maximumprijs van 1,602 euro per liter.

Dat tanken vanaf 1 januari duurder zou worden werd eerder al gemeld. Het aandeel van biobrandstoffen in diesel en benzine stijgt dan immers licht, waardoor de prijs aan de pomp ook toeneemt.

Een Europese richtlijn verplicht de lidstaten om het aandeel biobrandstof in diesel en benzine te verhogen tot 8,5 procent. België gaat nog een stap verder: in ons land zullen diesel en benzine voor 9,6 procent aan biobrandstoffen moeten bevatten. Daarnaast speelt ook een tweede Europese richtlijn mee, die de lidstaten verplicht om de CO2-uitstoot door brandstoffen met 6 procent te doen dalen in 2020.