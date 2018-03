Volgt uw verzekeraar de nieuwe regels rond transparantie? spaargids.be

26 maart 2018

06u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Sinds 1 januari zijn verzekeraars verplicht om Sinds 1 januari zijn verzekeraars verplicht om het nieuwe KB (Koninklijk besluit) kosten en lasten uit te voeren. Verzekeraars moeten een duidelijke vermelding maken van de kosten van uw verzekering.

Spaargids.be krijgt signalen dat sommige verzekeraars na 3 maanden nog steeds geen vermelding maken van de kosten die u moet betalen. We willen in kaart brengen wie de wet toepast en wie niet. Daarvoor doen een beroep op u.

Help ons met informatie

U kan aan het onderzoek meewerken door aan Spaargids.be een recente (maart 2018) en volledige betalingsuitnodiging of een voorstel met bijzondere voorwaarden van uw verzekeraar door te sturen. U kan daarvoor mailen naar: transparantie@spaargids.be. Wij garanderen uiteraard uw anonimiteit. De verwerking van de gegevens houdt in dat enkel de stad/gemeente, premie, kosten en verzekeraar genoteerd worden, daarna wordt uw document vernietigd. Desgewenst kan u zelf al uw documenten anoniem doorsturen (door verwijzingen naar uw naam en adres met bijvoorbeeld Photoshop onherkenbaar te maken). Gelieve wel de vermelding van uw stad of gemeente te laten staan, zodat we ook een regionale vergelijking kunnen maken van potentiële wantoestanden.