Voedselagentschap waarschuwt voor aankoop voedingssupplementen op internet tvc

04 september 2019

08u45

Bron: Belga 0 Consument Circa 31 procent van de Belgen koopt voeding via het internet, zo blijkt uit een eerste rapport van de cel e-commerce van het Federaal Voedselagenstchap (FAVV), vandaag in Le Soir. Er wordt een toenemend aantal klachten in opgetekend, onder meer op het gebied van voedingssupplementen.

"In een jaar heeft de cel e-commerce 108 dossiers behandeld: 48 in 2018 en 60 enkel tussen januari en juli van dit jaar", aldus Stéphanie Maquoi, woordvoerster van het FAVV.

De onregelmatigheden komen binnen via meerdere bronnen: klachten van verbruikers, meldingen van het Europese waarschuwingssysteem voor de voedselveiligheid (Rapid Alert System for Food and Feed) en tot slot eigen onderzoek op internet.

De meest alarmerende zaken, en ook het meest risicohoudend, gaan over de voedingssupplementen, aldus de woordvoerster. Het FAVV raadt het gebruik af van voedingssupplementen waaraan geen enkel notificatienummer is toegekend.