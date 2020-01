Voedselagentschap roept boerenkool van merk Lucas terug KVDS

24 januari 2020

17u35

Bron: Belga 2 Consument Het federaal voedselagentschap (FAVV) laat boerenkool van het merk Lucas terugroepen van bij de consument. De groente bevat een te hoog gehalte aan bestrijdingsmiddel, zo blijkt uit een mededeling van het FAVV.

De terugroepactie geldt voor de boerenkool van het merk Lucas met lotnummer 20097020. De groente werd tussen 9 en 21 januari bij een tiental Belgische winkels verkocht.

Risico

De maatregel volgt op een melding via het Europese waarschuwingssysteem RASFF. Daaruit blijkt dat er te veel Acetamiprid en Deltametrin, twee soorten bestrijdingsmiddel, ontdekt werd bij de groente. Omdat dit een mogelijk risico inhoudt, wordt het product uit de rekken gehaald. Mensen die het product al gekocht hebben, krijgen de raad om het niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt.





Voor bijkomende informatie kunnen mensen contact opnemen met het meldpunt van het FAVV op het nummer 0800/13.550 of via meldpunt@favv.be.

#productterugroeping: het FAVV roept boerenkool van het merk Lucas terug van bij de consument. Dit product wordt verkocht via enkele verkooppunten in België. Het product wordt tegelijkertijd uit de verkoop gehaald.https://t.co/753XLWPfpA pic.twitter.com/qPQPYBkKbL Voedselagentschap(@ FAVV_Consument) link