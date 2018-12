Voedselagentschap roept azijn terug omdat ‘sulfiet’ niet vermeld staat op etiket SVM

03 december 2018

17u03

Bron: Belga 0 Consument Het Voedselagentschap haalt azijnflessen van Ocet (Spirytusowy 10%, Branntweinessig 10%) van producent Firma Roleski met als houdbaarheidsdatum 21 december 2020 uit de verkoop. Het product bevat sulfiet, maar dat staat niet vermeld op het etiket.

Het gaat om glazen flessen met een dop uit kunststof, met een inhoud van 500 milliliter. Via het Europees RASFF-systeem voor snelle waarschuwingen werd melding gemaakt van de aanwezigheid van sulfiet in het product.

Het product werd verdeeld via verschillende verkooppunten in België. Mensen die allergisch zijn voor sulfiet mogen het product niet consumeren en brengen het best terug naar het verkooppunt. Consumenten die niet allergisch zijn kunnen het product zonder risico nuttigen.