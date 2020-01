Voedselagentschap roept 2 afrodisiaca terug nadat er actieve stof van erectiepil in gevonden werd AW

17 januari 2020

18u29

Bron: Belga 0 Consument Het federaal voedselagentschap FAVV roept twee voedingssupplementen terug: "Gouttes d'amour" en "Miel du Soudan Aphrodisiaque", twee afrodisiaca voor mannen. Bij een staalname stelden inspecteurs vast dat er een medicijn in was verwerkt.

De inspecteurs vonden de voedingssupplementen in een winkel. Uit controles bleek dat er Sildenafil in zat. "Dat is de actieve stof van erectiepillen. Een geneesmiddel dus, dat niet in voedingssupplementen mag zitten", zegt Liesbeth Van de Voorde van het FAVV. "Het kan bijvoorbeeld gevaarlijk zijn voor mensen met hartritmestoornissen.”

Het FAVV deed verder onderzoek en stelde vast dat de producten ook online worden aangeboden. "We roepen op tot voorzichtigheid", zegt Van de Voorde, die een tip meegeeft. "De verpakking moet in het Nederlands of Frans zijn. Andere talen moeten een alarmbelletje doen afgaan. Je moet toch kunnen begrijpen wat er in de producten zit."

De "Gouttes d'amour" en "Miel du Soudan Aphrodisiaque" die het FAVV uit de rekken laat halen, kwamen uit Marokko. Het gaat om verpakkingen met alle vervaldata en lotnummers. Telkens zijn het kartonnen verpakkingen van 250 gram (25 sticks van 10 gram).