Voedingsbiotechnoloog: "Oorzaak van al dat gesjoemel? De druk om vlees zo goedkoop mogelijk aan te bieden" ep kv

09 maart 2018

17u21

Bron: Belga 8 Consument "Eén van de belangrijke oorzaken van vleesschandalen zoals dit van het vleesverwerkende bedrijf Veviba in Bastenaken, is de druk die op de vleessector wordt uitgeoefend om vlees aan de goedkoopste prijs aan te bieden." Dat zegt voedingsbiotechnoloog Frédéric Leroy van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). "Zo zet je de deur open voor opportunisten om de hoekjes af te snijden en zo beland je al snel in de illegaliteit."

"Het is natuurlijk een complex probleem met vele factoren", geeft prof. Leroy toe, "maar we kunnen zeker vragen stellen bij de houding van de consument en van de distributiesector, dus ook van de warenhuizen, die druk uitoefenen op de vleesproducerende en -verwerkende sector om de prijzen zeer laag te houden. Als het grote publiek niet wil betalen voor een kwalitatief product, dan riskeren ze om het resultaat van gesjoemel op hun bord te krijgen, en dat is wat nu weer gebeurt."

Er is volgens de voedingsbiotechnoloog een trend naar minder vlees consumeren, maar daarnaast zou ook een trend wenselijk zijn waarbij het vlees meer gevaloriseeerd wordt, dus ook duurder verkocht wordt.

Vlees is voedzaam

"Vandaag de dag wordt het vlees gedemoniseerd, en dat is niet helemaal correct", vindt Leroy. "Vlees heeft traditioneel veel betekend in de evolutie van de mens en heeft ook vandaag nog op nutritioneel vlak een waardevolle rol te spelen, omdat het voedzame elementen bevat die we nodig hebben, zoals vitamines, ijzer en eiwitten. Een plantaardig dieet mist - zeker voor bepaalde bevolkingsgroepen, zoals kinderen - bepaalde ingrediënten die via supplementen moeten worden aangevuld."

Kritiek van Groen voor FAVV

Voor Ecolo-Groen is het vleesschandaal bij vleesbedrijf Veviba een zoveelste bewijs dat de controle van de voedingsketen in ons land nog steeds niet goed functioneert. "De consument heeft recht om te weten wat er op zijn of haar bord ligt. Daarvoor moet het voedselagentschap FAVV goed functioneren. Opnieuw slaagt het FAVV er niet in problemen in de voedingsketen op tijd te signaleren. Dit moet echt anders", stellen Groen-Kamerleden Anne Dedry en Kristof Calvo vandaag.

Groen vindt het ernstig dat het FAVV nu nog niet kan uitsluiten dat het gevaar voor bacteriële besmetting door vlees van Veviba geweken is. "Er liep reeds in 2016 een klacht binnen over het vlees van dit bedrijf. Daar is blijkbaar niets mee gebeurd. Andermaal bewijst dit dat het FAVV steken laat vallen. Met gezondheidsrisico's voor de bevolking als gevolg. Hoe kunnen de mensen nu nog vertrouwen hebben in de versheid van de producten die ze kopen? ", vraagt Dedry zich af.

Doorlichting

Ecolo-Groen wil een grondige doorlichting van het FAVV en de manier waarop ons voedsel gecontroleerd wordt. "Het FAVV moet 365 dagen per jaar instaan voor de veiligheid van ons voedsel, en dergelijke schandalen tijdig op het spoor komen, nog voor het vlees in de rekken en op het bord van de mensen terechtkomt. Het FAVV moet de consumenten beschermen. We verwachten concrete maatregelen van de regering", besluit Calvo.