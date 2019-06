Vleesmix hondenvoeder uit de handel genomen Redactie

24 juni 2019

19u27

Bron: belga 3 Consument Tammenga Diervoeders haalt in overleg met het Federaal Voedselagentschap (FAVV) de vleesmix vis-kalkoen-eend uit de handel. In de rauwe petfood voor honden is Salmonella typhimurium vastgesteld, zo meldt het bedrijf.

Het betreft lotnummer 041919014024, dat in winkels in België is verkocht vanaf 14 mei 2019 tot 14 juni 2019.

Het bedrijf vraagt klanten om dit product niet te gebruiken en het terug te brengen naar het verkooppunt. De betrokken verpakkingen zullen worden omgeruild.