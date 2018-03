Vlees van twaalf jaar oud verkocht: voedselagentschap doet anderhalf jaar niks Fien Tondeleir en Ken Standaert

13 maart 2018

05u00 0 Consument Veviba, het slachthuis uit Bastenaken dat in het middelpunt van het vleesschandaal staat, voerde in 2016 vlees uit naar Kosovo dat twaalf jaar oud was. "Maffiapraktijken", zegt landbouwminister Ducarme.

Het gerechtelijk verslag dat uw krant kon inkijken, is duidelijk: "Op 19 september 2016 kwam in Kosovo een vrachtwagen aan met vlees van Veviba uit Bastenaken. Het merendeel van de etiketten was kapotgescheurd. Op de restjes die nog zichtbaar waren, bleek dat het vlees dateerde uit 2004. Uit de etiketten bleek ook dat een deel van het vlees afkomstig was uit de slachthuizen van Izegem en Harelbeke. Het was herverpakt in dozen met het merknummer van Veviba."

Diezelfde maand werd het Federaal Voedselagentschap (FAVV) door de Kosovaarse voedselinspectie op de hoogte gebracht van de wanpraktijken. Ruim een week later vertrok een proces-verbaal naar het parket van Luxemburg. Het gerecht in ons land was dus al die tijd op de hoogte. Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) begrijpt niet dat het gerecht anderhalf jaar niets deed. De eerste huiszoeking kwam er pas op 28 februari van dit jaar. Het FAVV stelde zich na het pv ook geen vragen of drong niet aan op een afhandeling. Ducarme wil het agentschap nu laten doorlichten.

In een recente reactie verdedigt het FAVV zich. Volgens de organisatie werd iemand meteen ter plaatse gestuurd, toen het in oktober 2016 op de hoogte werd gebracht van de etiketfraude. Dat meldt een woordvoerster van het agentschap dinsdagochtend. Wat het FAVV ter plaatse vastgesteld heeft, zal opgenomen worden in het dossier dat donderdag aan de minister overgemaakt wordt.

Ingevroren vlees dat twaalf jaar oud is: het smaakt minder en het ziet er niet uit, maar het hoeft geen gevaar voor de volksgezondheid te betekenen. "Tenminste, zolang de koudeketen niet onderbroken werd en het vlees steeds bewaard werd bij -18 graden", zegt Bruno De Meulenaer, prof Levensmiddelentechnologie verbonden aan de UGent. "Microbiologisch is er niet onmiddellijk een probleem, je wordt er niet ziek van. Maar sowieso zijn dit praktijken die niet door de beugel kunnen."

