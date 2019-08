Vlees 3 jaar lang ten onrechte als bio verkocht in België AW

22 augustus 2019

15u47

Bron: Belga 0 Consument Tussen 2015 en 2018 is er in België vlees ten onrechte als bio verkocht. Dat schrijft La Dernière Heure op basis van informatie van het Nederlandse controle-orgaan Skal Biocontrole en de Nederlandse voedselveiligheidsdienst.

Het vlees waarmee werd gefraudeerd was afkomstig van een vleesverwerker uit Noord-Brabant. Het ging naar de Duitse, maar ook naar de Belgische markt.



In ons land gebeurt de controle op het bio-label onder meer door Certisys. Dat voert ook controle uit op vlees dat in bulk ons land binnenkomt, maar bij voorverpakte producten is dat niet het geval. Daarvoor gebeurt de controle in het land van herkomst. Volgens Certisys was dat ook bij dit vlees zo goed als zeker het geval.



Ook Waals minister van Landbouw René Collin zegt dat de controle in Nederland had moeten gebeuren. "Wij hebben de fraude via de pers vernomen", zegt een woordvoerder. "We betreuren dat enkelingen de sector in diskrediet brengen voor persoonlijk gewin."