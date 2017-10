Vlaming hoeft in toekomst niet meer thuis te blijven voor opnemen meterstanden HA

14u00

Bron: Belga 0 Photonews, Wikimedia Deze klassieke Ferrarismeters worden niet meer gemaakt en moeten vanaf 2019 plaatsmaken voor digitale meters. Consument Na de invoer van de digitale meters voor gas en elektriciteit, moeten Vlamingen niet langer thuisblijven om hun meterstanden door te geven aan de distributienetbeheerder. De Vlaamse regering kiest voor modellen "zonder toeters en bellen", die vanop afstand kunnen communiceren met de netbeheerder.

Vlaanderen zet de stap naar digitale meters omdat de klassieke Ferrarismeters die in elke woonst hangen, niet meer worden gemaakt. Dat de Vlaamse regering overstapt naar een digitale meter, was al even bekend. Dat het een erg eenvoudig model wordt ook, al besliste de regering pas vandaag op de ministerraad definitief aan welke minimumvoorwaarden de meters moeten voldoen.



"We kiezen voor een eenvoudig model, om de kosten te beperken", zegt minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld). "Gebruikers kunnen er wel voor kiezen om de meter nog uit te breiden met allerlei slimme toepassingen."

Zonnepanelen

De nieuwe digitale meters voor elektriciteit zullen kunnen communiceren in twee richtingen: van klant naar netbeheerder, en omgekeerd. Zo krijgt de Vlaming zelf inzicht in wat hij verbruikt. Wie bijvoorbeeld zonnepanelen heeft, zal die zo beter kunnen benutten. De netbeheerders kunnen vanop afstand updates uitvoeren, de toegang tot het distributienet verlenen of onderbreken en het vermogen instellen. Iemand ter plaatse sturen om de meterstanden op te nemen, is dan ook niet meer nodig.



Tot slot vallen ook de speciale budgetmeters weg. Het verbruik kan worden ingesteld op de digitale meter, "zonder de stigmatisering van het installeren van een budgetmeter", zegt minister Tommelein.



De digitale meter voor gas krijgt grotendeels dezelfde voorwaarden.

We kiezen voor een eenvoudig model, om de kosten te beperken Energieminister Bart Tommelein

Vanaf 2019

Het besluit gaat nu nog voor advies naar de VREG, de privacycommissie en de Raad van State. Volgens minister Tommelein blijft de regering wel op schema voor de invoering vanaf januari 2019. Fluvius (fusie tussen Infrax en Eandis, red.) kan de aanbesteding nog voor het einde van het jaar afronden.