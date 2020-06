Vlaanderen keurt nieuwe premie voor zonnepanelen goed: tot 1.500 euro steun vanaf 2021 HAA

05 juni 2020

21u32

Bron: De Tijd 182 Consument Particulieren in Vlaanderen die zonnepanelen willen installeren, kunnen vanaf 2021 tot 1.500 euro steun krijgen van de overheid. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist, zo meldt De Tijd.

Het systeem van groenestroomcertificaten om de aanleg van nieuwe zonnedaken te ruggensteunen, werd ruim vijf jaar geleden afgeschaft. Gezinnen kunnen nog wel de vruchten plukken van hun installatie, dankzij de regeling van de terugdraaiende teller, maar dat systeem verdwijnt dit jaar. Om particulieren te verleiden in zonnepanelen te blijven investeren, voert Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) een nieuwe premie in.

Concreet kunnen gezinnen die vanaf 1 januari 2021 een zonnedak plaatsen tot 1.500 euro aan steun krijgen. Dat is een flinke duw in de rug, merkt De Tijd op, gezien de installatie van zonnepanelen tegenwoordig gemiddeld 5.000 tot 5.500 euro kost.





Hoeveel centen men krijgt, hangt af van de grootte van het zonnedak, aldus de krant. Zo bedraagt de premie 300 euro per geïnstalleerde kilowattpiek voor de eerste 4 kilowattpiek. Voor de schijf tussen 4 en 6 kilowattpiek gaat het om 150 euro per kilowattpiek. De steun wordt enkel toegekend voor bestaande woningen met bouwaanvraag voor 2014 en zal eind 2024 aflopen.

De Vlaamse regering heeft vrijdag het licht op groen gezet voor de premie. In totaal wordt er een bedrag van 32 miljoen euro voor uitgetrokken. Dat betekent dat maximaal 21.333 gezinnen de steun zullen kunnen ontvangen, zo becijferde De Tijd.