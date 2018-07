Vlaamse steden eisen garanties van NMBS voor deelfietsproject jv

04 juli 2018

06u33

Bron: belga 0 Consument Een reeks Vlaamse steden en gemeenten stuurt nog deze week een boze brief naar de top van de NMBS. Daarin eisen ze garanties van het spoorbedrijf voor de toekomst van het deelfietsproject Blue-bike. Dat schrijft De Tijd.

Meerdere steden zeggen dat ze willen investeren in een uitbreiding van de blauwe fietsen maar bij hoofdaandeelhouder NMBS, die Blue-bike wil verkopen, telkens op een njet botsen. "De vraag naar Blue-bikes is in een aantal stations zo groot dat dagelijks potentiële gebruikers in de kou blijven staan", klinkt het in de brief, die De Tijd kon inkijken. "Welke garanties biedt de NMBS ons voor de uitbreiding van Blue-bikes in stationsstallingen?"

In de krant klinkt het dat ook De Lijn, dat onder impuls van mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) Blue-bike wil kopen, garanties wil van de NMBS. Gevreesd wordt dat de NMBS zijn stations niet meer zou openzetten voor de blauwe deelfietsen.

"Wij geloven in Blue-bike, maar fietsen zijn niet onze missie", reageert NMBS-woordvoerder Bart Crols in de krant. "We willen Blue-bike wel uitbreiden, maar dat kan niet onbeperkt. We moeten een evenwicht vinden."