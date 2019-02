Vlaamse overheid stopt algemene energielening: wat is nu de beste optie? Dries Van Damme

07 februari 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument De Vlaamse overheid heeft haar aanbod aan energieleningen fors afgebouwd. Enkel prioritaire en kwetsbare doelgroepen verkrijgen nog een groene renovatielening zonder intrest. De Vlaamse overheid heeft haar aanbod aan energieleningen fors afgebouwd. Enkel prioritaire en kwetsbare doelgroepen verkrijgen nog een groene renovatielening zonder intrest. Wie toch wil lenen aan een gunstig tarief voor de financiering van zijn zonnepanelen, hoogrendementsketel of isolatie kan wel nog altijd bij de bank aankloppen. Die geeft trouwens vaak ook een beter tarief.

Bijna iedereen kon tot 1 januari 2019 energiebesparende investeringen financieren met een energielening van de Vlaamse overheid, aan een algemeen tarief van twee procent en een nulintrest voor wie een extra duwtje in de rug extra nodig had. Omdat de Vlaamse regering geen bankinstelling is, besliste ze om die dienst grotendeels af te bouwen. Enkel prioritaire of kwetsbare doelgroepen kunnen nu nog een energielening renteloos afsluiten tot 15.000 euro, terug te betalen op een termijn van 10 jaar.

Het gaat om de volgende doelgroepen:

- Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (stickertje eindigt op 1).

- Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen dat lager is dan 18.363,39 euro (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting). Dat bedrag verhoogt met 3399,56 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 september 2017).

- Personen in schuldbemiddeling en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

- Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.

- Beschermde afnemers.

- Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 30.640 euro. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 3 jaar eerder.

Tip: Behoort u niet tot deze doelgroepen? Vergelijk hier de tarieven van alle energieleningen in Vlaanderen.

Bank als alternatief

Maar een beperkt aantal verbouwers kan zo nog aanspraak maken op een energielening van de Vlaamse overheid. Wie niet in aanmerking komt, kan bij de bank aankloppen. Verschillende financiële instellingen bieden al enige tijd een kredietformule voor de uitvoering van ‘groene’ verbouwingen. De tarieven die zij hanteren blijken vaak zelfs aantrekkelijker dan de algemene energielening met een rentevoet van 2% die de Vlaamse overheid tot voor kort presenteerde.

Vergelijken loont

* BNP Paribas Fortis laat u toe om tot 130% van de waarde van uw werken te financieren, met een minimum bedrag van 1.250 euro en een maximum van 50.000 euro.

* Belfius voorziet een minimaal leenbedrag van 2.500 euro, zonder plafond.

* Bpost financiert bedragen van 2.500 tot 75.000 euro. U houdt dus naast de interestvoet best ook rekening met het minimaal en maximaal te lenen bedrag.

Een factuur of aankoopbewijs volstaan om de lening aan te vragen. De factuur moet minstens 75% van de uitgevoerde energiezuinige/beveiligende investeringen dekken. Vergelijk hier de andere tarieven.

Wat met de verbouwingslening?

De meeste banken bieden naast een groene renovatielening ook een gewone verbouwingslening aan. Daar hangen geen voorwaarden op het vlak van energiebesparing aan vast. De tarieven ogen bijgevolg minder gunstig.

* Belfius hanteert een rentevoet van 2,50% voor haar gewone verbouwingslening, tegenover 1,55% voor een groene renovatielening.

* Bij Argenta krijgt u tijdens de periode rond Batibouw voor een groene renovatielening zelfs een tarief van 1,50% terwijl u er voor een klassieke verbouwingslening ook 2,50% betaalt.

Tip: Maak hier de simulatie voor uw project en ontdek waar u het voordeligst kan lenen.

