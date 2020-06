Vlaamse energieregulator wil aangepaste nettarieven: wat is de impact op uw factuur? Kurt Deman

16 juni 2020

10u30

Energieregulator VREG wil de nettarieven voor energie in grote mate afstemmen op het piekvermogen. Wie zijn verbruik spreidt, betaalt vanaf 2022 dus minder dan wie alle toestellen tegelijk inschakelt. Mijnenergie.be bekijkt welke invloed u daarvan zal ondervinden.

De nettarieven zijn de tarieven die u betaalt om energie tot bij u thuis te krijgen. Ze omvatten onder meer vergoedingen voor de aanleg van kabels en leidingen en het vervoer van elektriciteit en aardgas via het distributienet. Naast de distributienettarieven behelzen de nettarieven ook transmissiekosten en nettarieven voor transport. De transmissiekosten omvatten de vergoeding die iedereen met een aansluiting op het net betaalt voor het vervoer van elektriciteit over het transmissienet van Elia. Het transportnettarief dekt het vervoer van aardgas over het transportnet dat Fluxys beheert.

Voor een gemiddeld gezin maken de totale distributienettarieven ongeveer 43% uit van de totale elektriciteitsfactuur. De netkosten en de transmissiekosten die de VREG vanaf 2022 wil aanpassen, bedragen voor een gemiddeld gezin ongeveer 21% van de huidige elektriciteitsfactuur.

Piekbelasting

De tarifering van de nettarieven gebeurt vandaag op basis van de hoeveelheid elektriciteit (kWh) die u van het net afneemt. Hoe meer elektriciteit u verbruikt, hoe hoger het deel distributienettarieven op uw elektriciteitsfactuur. De evolutie naar meer lokale hernieuwbare energie, elektrische voertuigen en warmtepompen zal de distributienetten in de toekomst blootstellen aan hogere piekbelastingen. Dergelijke pieken wegen door op het energienet en nopen distributienetbeheerders tot zware investeringen. De energieregulator wil daarom een (groter) deel van de nettarieven aanrekenen op basis van de capaciteit (kW), in plaats van op basis van afname (kWh).

Spreiden loont

Concreet beoogt de VREG een berekening op basis van de gemiddelde maandpiek. De maandpiek is het door de digitale meter geregistreerde hoogste piekvermogen dat u in een maand hebt gebruikt. Het gemiddelde van uw twaalf laatste maandpieken is doorslaggevend. Het maakt daarbij niet uit hoe vaak u dat piekvermogen per maand bereikt. Wie zijn elektrische wagen oplaadt op het moment dat zijn warmtepomp in werking treedt en tegelijk staat te kokkerellen, zal dus naar alle waarschijnlijkheid meer betalen. Het omgekeerde geldt uiteraard ook: consumenten die hun energieverbruik spreiden, halen daar hun voordeel uit. Uit simulaties van de energieregulator blijkt dat onder meer tweedeverblijvers een hogere energiefactuur zullen ophoesten.

Het voorstel voor de aangepaste nettarieven is weliswaar nog niet gefinaliseerd en treedt pas op 1 januari 2022 in werking.

In afwachting kan u als actieve consument van de huidige lage energieprijzen profiteren. Hoewel de energiecomponent of de werkelijke kosten van uw energie en de winstmarge voor de leverancier slechts een derde van de energiefactuur bedragen, bieden ze een groot besparingspotentieel. De federale energieregulator CREG liet eerder al bij VRT NWS optekenen dat bijna drie kwart van de gezinnen meer dan 360 euro kunnen besparen door van energieleverancier te wisselen. Via een vergelijkingssite als Mijnenergie.be is de mogelijke besparing zelfs nog groter.



