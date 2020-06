Vlaamse aanmoedigingspremie voor wie 1/10de ouderschapsverlof opneemt TT

20 juni 2020

07u04

Bron: Belga 0 Consument Vanaf september 2020 kunnen ouders die op woensdag- of vrijdagnamiddag ouderschapsverlof opnemen rekenen op een Vlaamse aanmoedigingspremie. Op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering de aanmoedigingspremie voor 1/10de ouderschapsverlof goedgekeurd. De premie geldt zowel voor werknemers uit de privé- als de social profitsector.

Sinds 1 juni 2019 kunnen werknemers op basis van een federale regeling 1/10de ouderschapsverlof nemen. Dat houdt in dat wie voltijds werkt bijvoorbeeld wekelijks op woensdag- of een andere namiddag of om de twee weken op vrijdag thuisblijft voor de zorg van het gezin. Wie gebruik maakt van de regeling krijgt een onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Maar wie de keuze maakt om 1/10de ouderschapsverlof op te nemen kon nog geen aanspraak maken op de Vlaamse aanmoedigingspremie die wél geldt voor wie voltijds, halftijds of voor 1/5de thuisblijft.



Dat verandert vanaf 1 september. Vanaf dan zullen werknemers in de privésector maandelijks 33,65 euro bruto krijgen als ze 1/10de ouderschapsverlof nemen. Voor werknemers uit de social profitsector gaat het om een maandelijks brutobedrag van 84,12 euro.

Op basis van het aantal mensen dat vandaag al 1/10de ouderschapsverlof opneemt, verwacht minister van Werk Hilde Crevits dat er maandelijks een kleine 800 Vlamingen gebruik van zullen maken.

"Heel wat mensen merken vandaag meer dan ooit dat de combinatie van werk en zorg voor het gezin niet altijd vanzelfsprekend", zegt minister Crevits. "Met deze beslissing ondersteunen we ouders die bijvoorbeeld een halve dag per week ouderschapsverlof opnemen met een Vlaamse aanmoedigingspremie bovenop de onderbrekingsuitkering van de RVA. Zo kunnen ouders werk en het privéleven beter combineren."