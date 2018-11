Vind je groene stroom belangrijk? Dit is het aanbod van de grote leveranciers Dries Van Damme

15 november 2018

08u00

Bron: mijnenergie.be 0 Consument Groene stroom is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen, zoals zon, wind, biomassa, biogas en waterkracht. De ene leverancier produceert of koopt zijn stroom al groener dan de andere. Wie duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, neemt dus de herkomst van zijn stroom best mee in zijn overweging. We vergeleken het groene aanbod van de vijf energieleveranciers met het grootste marktaandeel in Vlaanderen.

ENGIE Electrabel

ENGIE Electrabel biedt de tariefformules Direct, Easy (één jaar vaste energieprijs) en Active (vier jaar vaste energieprijs). De drie pakketten zijn als minder ecologische grijze stroom en als 100% groene Belgische stroom beschikbaar. Elektriciteit die volledig is opgewekt door hernieuwbare energie kost de gemiddelde verbruiker op jaarbasis enkele euro’s extra. ENGIE Electrabel beschikt over twee biomassacentrales in België en produceert 78% van haar groene stroom op basis van die energiebron.

EDF Luminus

EDF Luminus stelt zes pakketten samen. De formules #BeGreen Fix en Ecoflex zijn 100% groen. Die energie is voornamelijk afkomstig van waterkrachtcentrales. De energieleverancier profileert zich ook als een grote speler op het vlak van windenergie in België. Wie volledig Belgische stroom verkiest, vindt met #BeGreenFix zijn gading.

Eneco

Eneco levert enkel elektriciteit die volledig afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. De tariefformule Zon en Wind (Flex, Vast, Variabel, Go en Plus) verklapt hoe Eneco die opwekt. De leverancier telt 95 operationele windmolens, meteen ook zijn belangrijkste energiebron. Het tariefplan Zonnedak geldt uitsluitend voor klanten met zonnepanelen.

Lampiris

Lampiris biedt enkel 100% groene stroom aan. Het bedrijf onderscheidt zich naar eigen zeggen van de andere leveranciers door zich te bevoorraden bij een gemeenschap van een duizendtal kleine lokale producenten.

Essent

Essent schotelt de consument drie tariefformules voor. Enkel het aanbod Online is niet volledig groen. De energieleverancier genereert zijn groene energie onder meer uit Franse waterkrachtcentrales.

TIP: Benieuwd of de groene stroom van andere, kleinere spelers voordeliger is voor uw gezin? Doe hier de test.

Groen = Belgisch?

De productie van hernieuwbare energie groeit gestaag in ons land. Toch importeren we nog steeds duurzame energie vanuit het buitenland. Elke energieleverancier die in Vlaanderen elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen levert, moet Garanties van Oorsprong (GO’s) voorleggen. Die tonen aan dat de stroom aan de criteria van 100% groene stroom voldoet. Hernieuwbare elektriciteit op de Belgische markt kan bijgevolg afkomstig zijn uit Scandinavische waterkrachtcentrales of Nederlandse windturbines.

Groen = duurder?

Groene stroom hoeft niet duurder te zijn dan grijze stroom. De groene stroom van sommige leveranciers is goedkoper dan het grijze alternatief van hun concurrenten.

TIP: Bereken hier welke tariefformule het goedkoopst is voor uw woning en verbruik.

