Vijf zaken die je bankier niet altijd vertelt over de woonlening

03 januari 2019

08u00

De zoektocht naar een woonlening vereist enig rekenwerk. En daarbij houden kredietnemers best rekening met enkele zaken die de bankier liever niet vertelt.

1. Alles is onderhandelbaar

Er is soms een groot verschil tussen de geafficheerde rentevoet en het uiteindelijke tarief dat banken bereid zijn om toe te kennen. Maar een lagere rentevoet krijg je niet vanzelf; meestal zal je al een goedkoper rentetarief van een andere bank moeten voorleggen. Wie een woonlening wil afsluiten, heeft er dus alle belang bij om goed te vergelijken en de banken tegen mekaar uit te spelen. En dat is nog maar het begin van het werk, want alles wat verbonden is aan de woonlening is onderhandelbaar. Zo kan je proberen om de bank ervan te overtuigen niet het hele bedrag in een hypotheek te laten inschrijven, maar om een deel in een hypothecaire volmacht te stoppen, wat goedkoper is. Zelfs de dossierkosten zijn onderhandelbaar.

2. Verzekeringen compenseren lagere rente

Banken koppelen aan een woonlening vaak ook uiteenlopende verzekeringsproducten, zoals een brandverzekering of een schuldsaldoverzekering. Kredietnemers die de verzekeringen afsluiten bij de bank kunnen meestal rekenen op een lagere rentevoet. Dat lijkt aantrekkelijk, maar bekijk het toch maar eens goed. Wie niet oplet, ziet het voordeel van de lagere rentevoet misschien wegvloeien naar te dure verzekeringscontracten.

3. Niet de rente maar het JKP telt

Terwijl kredietnemers zich vooral focussen op het rentetarief dat een bank aanbiedt, beïnvloeden ook de bijkomende (administratieve) kosten en verzekeringen het kostenplaatje. Daarom vergelijk je beter het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) van verschillende woonleningen, eerder dan louter de verschillende rentetarieven. Het JKP omvat niet alleen de rentevoet, maar ook eventuele commissielonen, dossierkosten, de premies van de gekoppelde verzekeringen zoals de schuldsaldoverzekering en de brandverzekering, de registratie- en hypotheekrechten op het krediet en de kosten die verbonden zijn aan de zichtrekening van waaruit de terugbetaling moet gebeuren.

Lees ook: 6 manieren om de laagste hypotheekrente te krijgen

4. Een schuldsaldoverzekering mag je ook elders afsluiten

Een schuldsaldoverzekering is wettelijk niet verplicht, maar banken zullen het afsluiten van zo’n verzekering bijna altijd als voorwaarde koppelen aan de woonlening. Dat is begrijpelijk vanuit hun optiek: de verzekering lost de woonlening verder af wanneer een kredietnemer overlijdt. Maar dat een bank eist dat je een schuldsaldoverzekering afsluit, wil nog niet zeggen dat je dat bij diezelfde bankverzekeraar moet doen. Het is perfect mogelijk om een woonlening af te sluiten bij de ene bank en vervolgens een goedkopere schuldsaldoverzekering af te sluiten bij een andere verzekeraar. De bank zal de kredietnemer daarvoor vermoedelijk wel ‘bestraffen’ met een minder gunstig rentetarief. Goed rekenen is dus de boodschap.

5. Langere looptijd heeft een kostprijs

De rentevoet is maar één aspect die een impact heeft op de totale kostprijs van een lening. Ook de looptijd is een hele bepalende factor. Bijvoorbeeld: een lening voor 300.000 euro met een rentevoet van 2,5 procent en een looptijd van 20 jaar. Met die lening betaal je in totaal 80.542 euro aan intresten. De intresten lopen op naarmate de looptijd langer is. Dezelfde lening maar met een looptijd van 25 jaar kost de kredietnemer 102.478 euro aan intresten en bij een looptijd van 30 jaar loopt dat al op tot 125.149 euro. Dat wil niet zeggen dat een kortere looptijd altijd de beste keuze is. Hoe korter de looptijd, hoe hoger het maandelijkse afbetalingsbedrag. Het komt er dus vooral op aan om een looptijd te kiezen die genoeg marge laat om comfortabel te leven, zonder de looptijd nodeloos te rekken.

Tip: Bereken hier uw hypotheek voor een vaste of variabele woonlening

spaargids.be