Vijf tips voor uw geld om het nieuwe jaar goed te starten

Het nieuwe jaar biedt nieuwe kansen voor uw geld. Een nieuw jaar, dat betekent doorgaan ook goede voornemens en waarom ook niet op het vlak van uw geld. Er verandert in 2018 heus wel wat.

1. Minder vrijstelling van belasting op uw spaarboekjes

Voortaan is de eerste schijf van 940 euro (960 euro na indexering) aan intresten op gereglementeerde spaarboekjes vrijgesteld van roerende voorheffing. Dat is de helft minder dan tot nog toe.

Wie zijn geld een heel jaar laat staan tegen het wettelijke minimum van 0,11% (basisrente van 0,01% en getrouwheidspremie van 0,10%) mag daardoor nog 854.545 euro (872.727 euro na indexering) op een spaarboekje hebben staan vooraleer hij op zijn spaaropbrengsten belasting moet betalen. Dat is erg ruim.

De impact van de maatregel zal echter pas duidelijk worden bij een stijgende rente. Bij een intrestvoet van 2,00% zou het bedrag dat nog belastingvrij op een spaarrekening kan worden geparkeerd al zakken tot 47.000 euro (48.000 euro na indexering).

De vrijstelling tot 940 euro (960 euro na indexering) geldt per jaar en per persoon. Het maakt daarbij niet uit over hoeveel boekjes en banken de tegoeden op boekjes zijn gespreid. Desgevallend moet u het zelf aangeven in uw belastingaangifte indien u boven de grens komt.

Vreest u dat u aan de grens komt en wil u dat liever vermijden, zoek dan eventueel alternatieven voor uw spaargeld. Vergelijk hier alle spaarrekeningen in België.

2. Kies voor een spaarboekje met goede vooruitzichten

Er zijn intussen reeds 41 spaarboekjes waarop de rentevergoeding beperkt is tot het wettelijke minimum met een basisrente van 0,01% voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat en 0,10% getrouwheidspremie voor gelden die twaalf maanden onaangeroerd blijven. Op een spaarinlage van 10.000 euro valt in die gevallen maar 11 euro te verdienen.

Dat belet niet dat er nog altijd betere rekeningen te vinden zijn. Indien de rentevoeten in 2018 ongewijzigd zouden blijven, kan de spaarrekening van CKV bij die inlage van 10.000 euro voor het hele jaar 75 euro opbrengen. Bij de Fedeltà-rekening van Banca Monte Paschi Belgio en de Vison+ van Banco Santander Consumer Bank is dat 65 euro.

3. Overweeg dividendaandelen

Misschien moet u ook overwegen om aandelen te kopen, die een dividend uitbetalen. Op de eerste schijf van 627 euro (640 euro na indexering) aan uitkeringen moet u vanaf 2018 immers geen roerende voorheffing meer betalen. Dat komt neer op een belastingvoordeel van 188,10 euro.

U zal dit voordeel in 2019 wel moeten aanvragen via uw belastingaangifte. In eerste instantie zal u immers de 30% voorheffing sowieso moeten betalen.

Lees ook: hoe kiest u de beste bank om te beleggen?

4. Hou de kosten op uw effectenrekening in de gaten

Tenzij er nog een kink in de kabel komt, moet in 2018 voor het eerst een effectentaks van 0,15% worden betaald op effectenrekeningen waarop een tegenwaarde van meer dan 500.000 euro staat. Wie dicht tegen die grens aanzit, doet er goed aan te beoordelen of hij niet enkele beleggingen anders moet oriënteren zodat hij toch onder de 500.000 euro blijft. Anders is hij de taks meteen op het hele bedrag verschuldigd.

Tegelijk is het nuttig om eens stil te staan bij de kosten van effectenrekening zelf. Spaargids.be geeft u alvast een overzicht ervan. U vindt er ook de kosten die eventueel worden aangerekend om uw effecten naar een goedkopere instelling over te dragen. Voorts vindt u er een overzicht van de acties die sommige banken doen om de transfertkosten bij een overstap terug te betalen.

5. Pensioensparen

Doet u aan pensioensparen via een bancair fonds? Dan kunt u momenteel het rendement ervan zien voor de voorbije jaren. Bent u niet tevreden, dan kunt u overwegen om zonder fiscale bestraffing over te stappen naar een ander fonds.

Let wel: u mag per jaar maar in één fonds storten. Stort u eerst in een oud fonds, dan mag u in hetzelfde jaar niet meer storten in het nieuwe. Dus stapt u best over vooraleer u de eerste storting in het nieuwe jaar doet. Een andere mogelijkheid is dat u bij het oude fonds eerst het jaarlijkse maximum stort en vervolgens overstapt.

Spaargeld 2018: Spaarrekening van het Jaar

Pensioensparen: zinvol om meer dan 940 euro te storten in 2018?

Wat verandert voor uw spaargeld in 2018?

