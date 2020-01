Vijf populaire apps om uw geldzaken op te volgen Kurt Deman

02 januari 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Veel mensen zien het einde/begin van een jaar als een ideaal moment om ook financieel eens de balans op te maken. Niet zelden is ‘de financiën efficiënter beheren’ een van de voornemens voor het nieuwe jaar. Tegenwoordig kan dat ook vrij gemakkelijk via de steeds populairder wordende budgetapps.

Verschillende banken bieden in hun digitale omgeving een vorm van budgetbeheer aan. Hoewel de kwaliteit ervan de afgelopen jaren fors verbeterde, blijven de mogelijkheden bij sommige spelers vaak beperkt tot enkele basisfunctionaliteiten. In de appstore vindt u tegenwoordig heel wat applicaties die nog een stapje verder gaan. Wij selecteerden er vijf die bij de Belgische gebruiker sterk in de smaak vallen. Tip: via deze tool ontdekt u welke spaarrekeningen momenteel het hoogste rendement opleveren.

1. YNAB

YNAB staat voor You Need a Budget. De app is zowel beschikbaar via desktop als smartphone (Android en iOS), waardoor u altijd en overal uw uitgaven en inkomsten actueel houdt. De applicatie biedt de mogelijkheid om doelen in te stellen en de vooruitgang te meten en te verbeteren. De vele rapportjes maken alles aanschouwelijk. De app is gratis gedurende de eerste 34 testdagen en kost daarna omgerekend 11 euro per maand of 75 euro per jaar. Volgens de ontwikkelaars besparen nieuwe gebruikers gemiddeld meer dan 500 euro in de eerste twee maanden en meer dan 5.000 euro per jaar. Al nemen we zulke ‘statistieken’ graag met een korreltje zout …

2. Goodbudget

Goodbudget vertrekt van uw maandelijkse inkomsten en wijst er delen van toe aan verschillende digitale envelopjes, zoals boodschappen en abonnementen. Elke uitgave neemt een hap weg uit die envelop. Het vraagt natuurlijk discipline om die vooropgestelde budgetten niet te overschrijden. De app zet vooral in op gebruiksgemak, eerder dan op trendy grafieken. Goodbudget is geschikt voor desktop en mobiel (Android en iOS). De app is gratis, maar een abonnement met meer uitgebreide mogelijkheden kost 5,40 euro per maand of 45 euro per jaar.

3. Spendee

Spendee (Android, iOS en desktop) pakt uit met een knappe interface. De app maakt het mogelijk om uw spaardoel aan de hand van een foto weer te geven en schotelt de gebruiker overzichtelijke grafieken voor. De applicatie herinnert u eraan wanneer u bepaalde maandelijkse betalingen nog moet uitvoeren en biedt de mogelijkheid om de cijfergegevens te exporteren. Spendee is gratis beschikbaar in uw appstore. Voor 2,69 euro per maand of 20,69 euro per jaar krijgt u toegang tot alle functies.

4. Buddy

Met Buddy kunt u zowel wekelijks als maandelijks budgetten opmaken, waarbij de app u waarschuwt wanneer u die dreigt te overschrijden. Het budget omvat uw vaste, onvermijdelijke uitgaven, maar biedt ook ruimte voor onverwachte kosten of impulsaankopen. Buddy voert het rekenwerk vervolgens voor u uit. De aantrekkelijke vormgeving werkt motiverend. Het digitale budgetmaatje is voorlopig enkel beschikbaar voor Apple-gebruikers. Voor een jaarabonnement betaalt u ongeveer 30 euro.

5. Shoeboxed

Shoeboxed (Android en iOS) is strikt genomen geen budgetapp, maar hoort volgens ons toch in het lijstje thuis, aangezien ze de mogelijk biedt om uw kasticketjes digitaal te bewaren. Het volstaat om ze met een smartphone te fotograferen, waarna de app er zelf de aankoopdatum, de betaalmethode en het totaalbedrag uit afleidt. U hoeft ze dus niet langer in een schoenendoos te bewaren. Aan de intuïtieve applicatie hangt wel een stevig prijskaartje vast: na een gratis testperiode betaalt u 26 euro per maand.

