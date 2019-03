Vijf ‘fouten’ die u als spaarder kan maken Johan Van Geyte

11 maart 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Spaarders zijn al eens ontevreden over de opbrengst van hun spaarrekening. Uiteraard speelt het lage peil van de rente daarbij een rol, maar soms is dat ook het gevolg van een aantal verkeerde inschattingen.

1. Totale rente

De vergoeding op een spaarrekening bestaat meestal uit twee delen: een basisrente en een getrouwheidspremie. Het is verleidelijk om die gewoon bij mekaar op te tellen. Vaak geeft dat een foutief beeld. De basisrente krijgt u voor élke dag dat er een bepaald bedrag op uw rekening staat. De getrouwheidspremie komt daar bovenop, maar enkel voor gelden die twaalf maanden ongewijzigd behouden blijven. Doet u die termijn niet uit, dan heeft u dus alleen recht op de basisrente. Dat kan lelijk tegenvallen, nu die bij de meeste spaarrekeningen beperkt blijft tot het wettelijke minimum van 0,01%.

Tip: Vergelijk hier de spaarrekeningen met de hoogste basisrentes

2. Basisrente

U besefte het misschien niet, maar uw bank heeft ook het recht om de basisrente elke dag aan te passen. Wat u vandaag heeft, kan morgen dus anders zijn. Uiteraard geldt de nieuwe rente pas vanaf de aankondiging. Als de basisrente halfweg het jaar van 0,40% naar 0,10% zou zakken, levert dat op een gespaard bedrag van 10.000 euro al een verschil van 15 euro op.

Niet zo bij de getrouwheidspremie: die wordt vanaf de storting meteen voor de komende twaalf maanden vastgelegd. Eenmaal een renteperiode is ingegaan, verandert er niets meer aan het rendement.

3. Opvragen voor de ‘verjaardag’

Let altijd even goed op wanneer u een grote som van de spaarrekening haalt. Doet u dat net voor het verstrijken van de periode voor de getrouwheidspremie, dan kan er een heel pak rente verloren gaan.

Bijvoorbeeld: Stel dat u op een MeDirect Fidelity-spaarrekening met een basisrente van 0,05% en een getrouwheidspremie van 0,80% na 11,5 maanden een bedrag van 10.000 euro zou opvragen, dan gooit u 80 euro gewoon weg, want die had u wél gekregen als u nog 14 dagen langer had gewacht met afhalen. Door uw spaarbedrag geen volledig jaar te laten uitlopen, hebt u geen recht meer op de getrouwheidspremie en valt u louter terug tot de basisrente.

Handig weetje: elke bank is verplicht om op haar website een simulator te hebben die het effect van een bepaalde afhaling voor u berekent. Maak daar dus gebruik van.

Tip: Bekijk hier de spaarrekeningen met de hoogste getrouwheidspremie

4. Spaarabonnementen

Spaarabonnementen zijn rekeningen waarop u maandelijks een (beperkt) bedrag stort, om zo na verloop van tijd tot een mooi kapitaal te komen. Tot zo ver niets verkeerds mee, maar toch zijn ze niet voor iedereen even geschikt. Mensen die bijvoorbeeld maar voor beperkte tijd kunnen of willen sparen, kijken beter uit naar een alternatief. Dat ligt aan hoe zo’n spaarabonnement in de praktijk werkt. Stel dat u een bedrag stortte in januari 2019, dan moet u tot januari 2020 wachten om naast de basisrente ook recht te hebben op de getrouwheidspremie. Voor de storting van februari 2019 is dat tot februari 2020, enzovoort. Zegt u de rekening al na pakweg 14 maanden op, dan heeft u maar voor 2 maanden recht op een volledige intrestvergoeding van basisrente plus getrouwheidspremie. Voor de andere krijgt u alleen een basisrente.

5. Niet-gereglementeerde spaarrekeningen

Op een klassieke spaarrekening met basisrente en getrouwheidspremie is de eerste schijf van 980 euro aan intresten vrijgesteld van belastingen. Dat zorgt ervoor dat de brutorente meteen ook de nettorente is. Bij een rekening met alleen een basisrente geldt dat niet. Die heeft geen recht op een fiscale voorkeursbehandeling. Daar moet vanaf de eerste cent intrest dus al 30% roerende voorheffing te worden betaald. Bij dergelijke rekeningen mag u dus echt alleen naar de nettorente kijken.

