Vier zaken die u moet beseffen als u momenteel in vastgoed wil investeren

08 september 2020

08u30

08 september 2020

08u30

Bron: spaargids.be

De vastgoedmarkt lijkt op het eerste gezicht niet veel negatief effect te ondervinden van de huidige crisis, maar volgens experts zijn er toch enkele onweerswolken in aankomst. Spaargids.be zocht uit wat u als investeerder moet weten.

Tot nu toe lijkt het erop dat de vastgoedmarkt zich helemaal niets aantrekt van de coronacrisis en de dreigende economische malaise. Dat wordt - voorlopig nog - bevestigd in de cijfers van de notarissen.

Na de eerste jaarhelft klokte de gemiddelde prijs van een woonhuis in ons land af op 267.040 euro. In vergelijking met het jaargemiddelde van 2019 ging het om een stijging met 1,9%.

De gemiddelde prijs van een appartement steeg opvallend sterker: +5,9% tot 242.024 euro.

1. Economische storm op komst

De coronacrisis en de lockdown konden de aanhoudende prijsstijging op de Belgische vastgoedmarkt niet temperen. De vraag is wel of dat zo blijft. Economen waarschuwen ervoor dat de echte economische malaise nog moet komen, met een stortvloed aan faillissementen en stijgende werkloosheid.

Daardoor verwacht onder meer grootbank ING dat de vastgoedprijzen in ons land tijdens de tweede jaarhelft toch nog zullen dalen. Stijgende werkloosheid gaat gepaard met een daling van het inkomen. In zo’n klimaat zijn mensen minder geneigd om vastgoed te kopen. Dat zou dan op haar beurt een weerslag kunnen hebben op de prijzen.

2. Particuliere kopers eerst geraakt

In eerste instantie zullen de particuliere kopers die op zoek zijn naar een eigen gezinswoning gevoelig zijn voor de gevolgen van economische malaise. Gezinnen die door werkloosheid een deel of zelfs hun hele inkomen verliezen, zullen de aankoop van een eigen woning uitstellen.

Daarnaast kan de ongerustheid over de economische toekomst andere gezinnen ertoe aanzetten om ook hun vastgoedplannen tijdelijk op te bergen, tot er weer meer optimisme is over de economie. Hoe groter de economische malaise, hoe groter ook de impact zal zijn op de vastgoedmarkt. Dat geldt zowel voor het aantal transacties als de evolutie van de prijzen.

3. Rente blijft laag

Als er één factor is die de vastgoedmarkt de voorbije jaren omhoog heeft gestuwd, dan is het wel de lage rente. Aan de ene kant zorgt die voor spotgoedkope leningen, waardoor de aankoop van een woning voor meer mensen een haalbare droom is.

Aan de andere kant zorgt de lage rente er mee voor dat klassieke spaarproducten amper iets opbrengen, waardoor spaarders op zoek gaan naar alternatieven die meer opbrengen. Vastgoed is voor veel mensen zo’n alternatief. Intussen twijfelt niemand eraan dat de rente nog lang laag zal blijven. Dat blijft een belangrijke ondersteunende factor voor de vastgoedmarkt.

4. Beleggers compenseren

De komende maanden is het vooral uitkijken naar de impact van de crisis op de beleggersmarkt. Sommige particuliere kopers zullen hun aankoop misschien tijdelijk parkeren, maar voorspeld wordt dat investeerders – mensen die bijvoorbeeld woningen kopen om ze te verhuren – de markt steviger in handen gaan nemen.

Vastgoedbeleggers zijn meestal ook minder gevoelig voor de economische onzekerheid. Ze hebben al een vermogen opgebouwd en hebben dus een groter vangnet. De verwachting is dat de investeerders de vastgoedmarkt daardoor de komende maanden in evenwicht zullen houden.



