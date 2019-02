Vier tips voor het optimale beleggingsplan Sven Vonck

15 februari 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Veel banken schuiven een beleggingsplan naar voor als een manier om een hoger rendement te halen uit uw spaarcenten. Waarop moet u letten bij de keuze voor zo’n plan?

Een periodiek beleggingsplan is een formule waarbij de belegger meestal maandelijks of driemaandelijks via een automatische opdracht geld overschrijft naar een beleggingsfonds of een selectie van verschillende fondsen. Volgens de meeste beleggingsexperts zijn periodieke beleggingen een hele goede investeringsstrategie. Want door op vaste tijdstippen te investeren in een of meerdere fondsen investeert een belegger zowel bij stijgende als bij dalende beurskoersen. Op de lange termijn levert dat stabielere rendementen op.

Zowat alle banken in ons landen bieden een of meerdere beleggingsplannen aan. Wat moet u weten?

Vergelijk de rendementen

Rendementen uit het verleden vormen nooit een garantie voor rendementen in de toekomst. Toch kan het geen kwaad om de historische rendementen te vergelijken van de verschillende modelportefeuilles op ons rendementsoverzicht. De verschillen lopen soms hoog op. De recentste cijfers dateren van september 2018 en tonen dat de offensieve modelportefeuille van Easyvest een gemiddeld jaarlijks rendement opleverde van 8,44 procent over een periode van drie jaar. De dynamische modelportefeuille van Easyvest leverde jaarlijks gemiddeld 6,9 procent op en de offensieve portefeuille van Evi sluit de top drie af met een jaarlijks gemiddeld rendement van 6,23 procent over een periode van drie jaar. Onderaan de lijst bungelen beleggingsplannen waarvan de het gemiddelde rendement minder dan 1 procent bedraagt.

Beslis hoeveel controle u wilt

Er zijn twee types van beleggingsplannen. Aan de ene kant zijn er formules waarbij de belegger de keuze heeft uit verschillende fondsen en zelf een selectie maakt. Zo’n formule is vooral geschikt voor meer ervaren beleggers of beleggers die zelf aan het stuur willen zitten van hun beleggingsportefeuille. Aan de andere kant zijn er ook talrijke beleggingsplannen die gebaseerd zijn op modelportefeuilles. Afhankelijk van het risicoprofiel van de belegger - van defensief tot dynamisch - stelt de bank dan een bepaalde fondsenportefeuille samen. De belegger moet zich niet zelf ontfermen over de fondsenkeuze.

Let op de kosten

Beleggers kijken best ook naar de kosten die verbonden zijn aan een beleggingsplan, want die kunnen een grote hap nemen uit het rendement. Vooral de traditionele banken rekenen nog instapkosten aan op elke storting. Die variëren van 2,5 procent bij BNP Paribas Fortis en Belfius tot 3,5 procent bij KBC. Ook Axa, bpost, Crelan en VDK rekenen kosten aan. Er zijn ook spelers die helemaal geen instapkosten aanrekenen. Dat geldt voor Keytrade Bank, Easyvest, MeDirect, Evi en Deutsche Bank.

Kies het juiste budget

Beleggingsplannen hebben het grote voordeel dat beleggers meestal al met een heel beperkt budget aan de slag kunnen gaan. Bij het gros van de banken bedraagt de minimuminleg 20 à 50 euro per maand. Bij Keytrade Bank en Axa volstaat zelfs een storting van 25 euro per jaar. Het is belangrijk dat beleggers kiezen voor een beleggingsplan waarbij de minimuminleg overeenstemt met het bedrag dat ze maandelijks kunnen en willen opzijzetten.

