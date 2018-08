Vier tips voor de goedkoopste persoonlijke lening Sven Vonck

23 augustus 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Geen enkele lening is zo makkelijk af te sluiten als de persoonlijke lening. Maar let er in alle haast wel goed op dat het prijskaartje achteraf niet veel te hoog uitvalt.

Mensen gaan een persoonlijke lening aan wanneer ze uitgaven moeten doen waarvoor ze niet onmiddellijk het nodige geld hebben. Een kapotte stookketel, een defecte auto of een lekkend dak: het zijn allemaal zaken waarvan het prijskaartje snel kan oplopen. Een persoonlijke lening lijkt dan een gemakkelijke oplossing, zeker omdat u zo’n lening heel vlot kan afsluiten. Maar hoe weet u welke lening u moet nemen? En hoe zorgt u dat u zich niet blauw betaalt?

Stap 1: Hebt u de lening nodig?

Stel uzelf altijd de vraag of het echt wel nodig is om een persoonlijke lening af te sluiten. Een lening is niet gratis en u moet het geleende bedrag en de rente weer afbetalen. Het is niet evident om de reparatie uit te stellen van de auto waarmee u elke dag naar het werk gaat. Wilt u daarentegen op vakantie vertrekken zonder dat u daarvoor het nodige geld heeft, dan is het verstandiger om daarvoor te sparen in plaats van te lenen.

Stap 2: Vermijd torenhoge rentes

Er gaapt een behoorlijk grote kloof tussen de goedkoopste en de duurste persoonlijke lening. Om te weten welke lening het voordeligst is, moet u het jaarlijks kostenpercentage (JKP) van de verschillende leningen vergelijken. Het JKP omvat zowel de rente als alle overige kosten (zoals bijvoorbeeld dossierkosten).

Stel: u wil 7.500 lenen en wil de terugbetaling van dat bedrag spreiden over drie jaar. Ons overzicht leert dat Carrefour met een JKP van 4,5 procent de goedkoopste is en Redazur met 10,5 procent de duurste. Bij Carrefour betaalt u voor een lening van 7.500 euro maandelijks 223 euro en op het einde van de rit hebt u 520 euro aan intresten betaald. Bij Redazur betaalt u maandelijks 242 euro en hebt u na drie jaar 1.215 euro aan intresten betaald. Dat is een hemelsbreed verschil.

Stap 3: Bekijk ook de alternatieven

Bekijk of u niet in aanmerking komt voor een lening die hele specifieke investeringen financiert. Denk daarbij aan de leningen voor de aankoop van een auto (autolening), voor de verbouwing van een woning (renovatielening) of voor energiebesparende investeringen (energielening). Die specifieke leningen zijn aanzienlijk goedkoper.

We maken opnieuw even de vergelijking voor een lening van 7.500 euro met een looptijd van drie jaar. De goedkoopste energielening biedt een JKP van 1,49 procent, de goedkoopste autolening een JKP van 1,15 procent een de goedkoopste renovatielening een JKP van 2,45 procent.

Stap 4: Beperk de looptijd

Sluit u een lening af, dan moet u altijd op zoek naar de juiste looptijd. Het is soms een moeilijk evenwicht. Met een korte looptijd betaalt u minder intrest op het einde van de rit, maar ligt het maandelijkse afbetalingsbedrag wel hoger. Met een langere looptijd daalt de maandelijkse afbetaling, maar moet u uiteindelijk wel meer intrest terugbetalen. Zeker bij de persoonlijke lening – waar de kostenpercentages meestal hoger liggen dan bij andere leningen – is het een dure zaak wanneer de looptijd onnodig oploopt.

Stel: u leent 15.000 euro aan een JKP van 5,15 procent. Bij een looptijd van 1,5 jaar moet u maandelijks 867 euro afbetalen, terwijl de totale rente uitkomt op 605 euro. Kiest u daarentegen voor een looptijd van 5 jaar, dan daalt het maandelijks afbetalingsbedrag tot 283 euro. Daar staat we tegenover dat u op het einde 1.997 euro aan intresten hebt betaald, het driedubbele tegenover de looptijd van anderhalf jaar!

Lees ook:

Tijdig stoppen met roken bespaart u honderden euro’s op uw schuldsaldoverzekering

Hoeveel toegevingen kan uw bank doen voor uw woonkrediet?

Lening met variabele rente zit fors in de lift

Bron: spaargids.be