Vervanging van de verwarmingsketel? 5 stappen om zeker te besparen

24 oktober 2019

Een correct geïnstalleerde, propere en goed afgestelde verwarmingsketel verbruikt veel minder energie dan een verwaarloosde installatie. De levensduur is ook veel langer. Om de gezinnen te helpen gebruik te maken van efficiënte en veilige verwarmingsinstallaties heeft Leefmilieu Brussel enkele tools ter beschikking gesteld van de Brusselaars. Volg de 5 onderstaande stappen en bespaar:

1. Kies de juiste verwarmingsketel

Indien uw verwarmingsketel niet meer voldoet aan de eisen van de EPB-verwarmingsreglementering zal de vervanging door een verwarmingsketel met een beter rendement (energieklasse A) u toelaten te besparen. Om de juiste verwarmingsketel te kiezen en het nodige vermogen te bepalen, is het nodig:

• de situatie van uw woning te evalueren (aanpalend huis of vrijstaande woning, appartement,...);

• de te verwarmen volumes te onderzoeken.

Om u te begeleiden moet u een beroep te doen op een erkende professional (architect, ingenieur, EPB-verwarmingsadviseur) om een thermische balans op te stellen. Op basis van de reële behoeften kan u het vermogen kiezen dat u nodig heeft.

2. Een thermostaat voorzien

De plaatsing van een thermostaat en thermostatische kranen is een kleine verplichte investering waarmee u veel energie zal besparen:

• De thermostaat programmeert de verwarmingsperiodes en de temperatuur, evalueert en regelt voortdurend de behoefte aan verwarming.

De thermostatische kranen die op de radiatoren worden geplaatst, regelen de behoeften per kamer.

3. Een EPB-oplevering van de installatie laten uitvoeren

Tijdens de plaatsing van de verwarmingsketel voorziet de EPB-verwarmingsreglementering in de EPB-oplevering van uw verwarmingsinstallaties.

Deze verplichting heeft als doel te controleren of de installatie correct plaatsvond (afstelling, isolatie van de buizen, ventilatie van het stooklokaal, kwaliteit van de verbranding en de gasuitstoot, trek van de schoorsteen, ...). Ze garandeert een optimaal rendement (en dus een besparing) en de veiligheid van uw woning.

De EPB-oplevering moet worden uitgevoerd door een professional die door Leefmilieu Brussel is erkend (een EPB-verwarmingsadviseur). Uw installateur kan deze oplevering uitvoeren, indien hij over deze EPB-erkenning beschikt, die het energieluik van de installatie garandeert.

Om een premieaanvraag in te dienen, moet u ook beschikken over een controleattest van een professional met een Cerga-label. Het is dus beter om vanaf het begin te kiezen voor een installateur met een Cerga-label en EPB-erkenning zodat hij zowel het energie- als het veiligheidsaspect kan controleren.

4. De C1-premieaanvraag indienen

Eens de installatie is gecontroleerd door een professional ontvangt u een EPB-opleveringsattest waarmee u de verwarmingspremie C1 kan aanvragen. Iedereen heeft er recht op, ongeacht het inkomen. Goed nieuws: sinds 1 januari 2019 is deze financiële steun gestegen, met een premie van 700 tot 1200 euro voor verwarmingsketels tot 40kw. Klik hier voor het premieaanvraagformulier.

5. De verwarmingsketel om de twee jaar laten controleren

De EPB-verwarmingsreglementering legt een tweejaarlijkse EPB-periodieke controle op voor de verwarmingsketels en gasboilers (jaarlijks voor stookolie). Die controle is meer dan een gewoon onderhoud. Ze verzekert ook de goede werking, de veiligheid en het efficiënte rendement van uw installatie op lange termijn. De controle moet worden uitgevoerd door een door Leefmilieu Brussel erkende professional. De nieuwe Premie C8 – EPB-periodieke controle helpt u deze verplichting na te komen.

Meer info: surf naar de pagina EPB-verwarmingsreglementering van Leefmilieu Brussel.

