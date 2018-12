Vertragingen op Brussels Airport door sociale onrust bij bagageafhandelaar Swissport TT RDK

20 december 2018

12u22

Bron: Belga, eigen berichtgeving 1 Consument Werknemers van bagageafhandelaar Swissport op Brussels Airport hebben vanochtend het werk gedurende ongeveer anderhalf uur neergelegd, uit onvrede met het aanslepende personeelstekort. Na een personeelsvergadering gingen ze weer aan het werk, maar een reeks vluchten, onder meer van Brussels Airlines, liep vertraging op.

De luchtvaartmaatschappij is de grootste klant van Swissport op Zaventem. "Er werden vertragingen genoteerd tot een uur", zegt woordvoerster Wencke Lemmes. Vluchten vertrokken later omdat het langer duurde voor alle bagage aan boord was, terwijl aankomende passagiers vaak langer op hun koffers moesten wachten.

Er werd geen enkele vlucht geannuleerd. De gevolgvertragingen kunnen wel nog een tijdje aanslepen.



Andere klanten van Swissport zijn onder meer Air Canada, Emirates, Finnair en Lufthansa. Ook een vlucht van Air Canada bijvoorbeeld vertrok met meer dan een uur vertraging.



Het werk bij Swissport heeft zowat anderhalf uur stilgelegen, zegt Bjorn Vanden Eynde van ACV-Transcom. "Nadat de directie uitleg had gegeven, is er voorlopig een oplossing gevonden" en zijn de mensen weer aan het werk gegaan.



De sociale onrust draait om de "klassieke zaken", voegt Fouad Bougrine van AVLCB eraan toe. "Er is te weinig personeel en te veel werk. De mensen willen snel een oplossing." Volgens de vakbondsman speelde de directie snel in op de onrust, waardoor erger vermeden werd. "De gesprekken gaan voort", zegt hij.

De COO van Swissport zou de werknemer gegarandeerd hebben dat de eerder beloofde onderbezetting aangepakt zal worden en dat er ook aan een oplossing van de licenties gewerkt wordt. Volgens de vakbonden zijn er voorlopig geen nieuwe acties gepland.