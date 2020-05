Verslavingsexperten betreuren alcoholreclame Colruyt Redactie

06 mei 2020

14u56

Bron: Belga 1 Consument Het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) betreurt dat supermarktketen Colruyt prominent reclame maakt voor bier, terwijl experten oproepen om tijdens de coronacrisis geen reclame voor alcohol te maken.

VAD roept op tijdens de coronacrisis tijdelijk geen promotie meer te maken voor alcoholische dranken en kortingen en reclame voor alcohol stop te zetten. De oproep komt er omdat het centrum meer getuigenissen ontvangt van mensen die tijdens de lockdown de controle over hun alcoholgebruik verliezen. VAD zegt via De Druglijn dagelijks geconfronteerd te worden met getuigenissen over de impact van alcohol tijdens de lockdown.

Supermarktketen Colruyt zet in zijn recente reclamefolder alcohol prominent op de voorpagina, met 20 procent korting op twee bakken Jupiler-bier, en 25 procent vanaf drie bakken. De reclame geldt voor gewone Jupiler, maar ook voor Jupiler zonder en minder (blue) alcohol.

Pijnlijk

VAD-directeur Katleen Peleman noemt de Colruyt-actie “pijnlijk” en betreurt dat de marktleider niet ingaat op de oproep van de experten. “We weten dat prijs ons aankoopgedrag beïnvloedt. Zware drinkers kopen minder als de prijs stijgt”, aldus Peleman.

De experten betreuren de prominente actie omdat mensen met een verslavingsproblematiek juist extra gevoelig zijn voor dergelijke prikkels, zoals kortingen. “We betreuren dan ook de promotie van Colruyt.”

De supermarktketen verdedigt zich en stelt dat de promo al van voor 18 maart werd afgesproken met de leverancier, en de folders al waren gedrukt en verstuurd naar bpost voor de oproep. Maar ook in de volgende folder (20 mei tot 2 juni) zal alcohol staan, bevestigt het bedrijf.

