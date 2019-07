Verouderd huishoudtoestel? Dit is de impact ervan op uw energiefactuur Dries Van Damme

25 juli 2019

08u30

Huishoudtoestellen kunnen serieuze energievreters zijn. Vooral apparaten met een ongunstig energielabel dragen fors bij aan uw jaarlijkse verbruiksfactuur. Maar wat is hun precieze impact op het totale energieverbruik? En hoe kan u de kost beperken?

Zelf berekenen

Om het verbruik van een elektrisch apparaat te berekenen, moet u drie gegevens in rekening brengen:

- het vermogen van het toestel uitgedrukt in kilowattuur

- het aantal dagen per jaar dat u het toestel gebruikt

- het aantal uren het dan in werking is.

Een energieverslindende koelkast met een vermogen van 30 watt is het hele jaar door aangesloten. Dat maakt: 365 dagen maal 24 uur maal 0,03 kilowattuur = 262,8 kWh. 1 kWh elektriciteit kost een gezin met een gemiddeld verbruik jaarlijks 0,27 euro. De koelkast kost u dus jaarlijks dus circa 71 euro.

Energieklasse A+ tot A+++

Nieuwe toestellen moeten verplicht een energielabel dragen. Dat energielabel toont tot welke categorie het toestel behoort, gaande van de meest energiezuinige (A+++-label) tot de meest energiegulzige (G-label). Hoe beter het energielabel, hoe gunstiger het effect op uw energiefactuur.

Koelkasten uit de energieklasse A+ tot A+++ duiken zelfs onder 150 kWh per jaar en reduceren het jaarlijks verbruik in dat geval tot minder dan 40 euro. Al spelen factoren als de grootte van de koelkast, de indeling en de aanwezigheid van een vriesvak natuurlijk ook een belangrijke rol. Het spreekt een beetje voor zich dat u met een gunstig energielabel meteen ook kiest voor het milieu.

Lees ook: Dit zijn dé tips om te besparen op uw energiefactuur.

Kookplaat is dé topverbruiker

Sibelga, distributienetbeheerder voor gas en elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, publiceerde onlangs een overzicht van het verbruik van de meest courante huishoudtoestellen. Een recente vaatwasser (klasse A+++) kost u jaarlijks 55 euro, terwijl dat bedrag bij een ouder toestel (C-klasse) oploopt tot 95 euro. Wie een koffiezet met een vermogen van 1.000 watt dagelijks vijf minuten in werking stelt, hoeft aan het einde van het jaar slechts 7,50 euro op te hoesten. Het meest prijzige toestel qua verbruik is de kookplaat. Afhankelijk van het type (inductie of vitrokeramisch) betaalt u jaarlijks 52,50 euro tot 65 euro. De berekening gaat uit van een dagelijks gebruik van twee kookplaten, voor één maaltijd per dag.

Bespaar tot 150 euro

Al die bedragen op zich lijken maar kleintjes, maar door de som der delen loopt het totale verbruik aardig op. Dat resulteert in een gemiddeld jaarverbruik van 3.166 kWh. U kunt het prijskaartje gunstig beïnvloeden door de voorwaarden van de verschillende energieleveranciers naast elkaar te leggen. Die vergelijking kan snel en eenvoudig via een online vergelijkingstool. Het verschil tussen het goedkoopste en duurste aanbod voor een gezin met een gemiddeld jaarverbruik bedraagt dankzij de welkomstkortingen soms tot 150 euro. U doet er dus goed aan om uw huidige contract eens naast het beste aanbod van het moment te leggen.

