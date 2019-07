Verminder de kosten van uw woonlening met een hypothecaire volmacht Johan Van Geyte

17 juli 2019

08u30

De rente op woonleningen mag dan wel op een historisch dieptepunt zitten, lenen blijft op zich een dure aangelegenheid. Dat komt onder meer door de kosten die u hebt voor het vestigen van een hypotheek. Toch bestaan er mogelijkheden om de rekening te verlichten, zoals een hypothecair mandaat of een hypothecaire volmacht.

Wie een woonlening afsluit, kiest meestal voor een hypothecair krediet. Dat betekent dat de terugbetaling van de lening wordt gewaarborgd door een pand op de woning. Betaalt u niet volgens schema af, dan heeft de bank het recht (niet de plicht) om uw huis of appartement te verkopen en de opbrengst ervan te gebruiken om de nog uitstaande schuld teniet te doen.

Kosten van hypotheek

Het vestigen van een hypotheek is niet goedkoop. U moet er ook voor naar de notaris, wat betekent dat u onder meer het ereloon moet betalen. Daarnaast bent u hypotheekrechten verschuldigd. Het ‘vestigen’ van de hypotheek gebeurt meestal samen met het ‘schrijven’ van de lening. Daarvoor moet u volgens de berekeningsmodule op de website van de notarisfederatie rekening houden met een kostprijs tussen 4.340,40 euro en 4.703,40 euro.

Alternatief: de hypothecaire volmacht

Een van de mogelijkheden om de factuur te verlagen is uw bank overreden tot een hypothecaire volmacht of een hypothecair mandaat. In dat geval wordt de hypotheek nog niet ingeschreven, zodat u ook een deel van de kosten niet hebt. U geeft alleen de volmacht aan uw bank om dat alsnog te doen op het moment dat ze dat nodig acht. Alleen in dat geval zal u ook de kosten voor de hypotheek moeten betalen.

De hypothecaire volmacht is een pak goedkoper. Voor dezelfde lening van 150.000 euro komt u volgens de berekeningsmodule van de notarisfederatie uit op een bedrag tussen 1.067, 82 euro en 1.491,32 euro, afhankelijk van het opzoekingswerk dat de notaris moet doen.

Toch mag u niet vergeten om het hele plaatje te blijven zien. Wil u genieten van de fiscale voordelen van de woonlening voor de eigen woning, dan moet u zowel in Vlaanderen (voor de woonbonus) als in Wallonië (voor de wooncheque) een hypothecaire lening afsluiten. Een krediet op hypothecair mandaat volstaat dan niet. Voor Brussel speelt dat niet. Daar werd het fiscale voordeel voor woonleningen afgeschaft.

Niet alles of niets

Er is wel nog steeds een middenoplossing. Daarbij laat u een deel van uw woonlening waarborgen door een hypotheek, zodat u het fiscale voordeel niet verliest. Voor het andere deel overtuigt u uw bank om in te stemmen met een hypothecaire volmacht. Voor een lening van een tweede woning speelt de verplichte hypothecaire inschrijving niet. Hier hoeft u geen hypotheek te hebben om van de fiscale voordelen te genieten. Vergeet uiteindelijk niet dat een hypotheek meteen wordt ingeschreven voor dertig jaar. Als u in die periode opnieuw wil lenen, kan u dit opnieuw doen onder dezelfde waarborg, zonder dat die opnieuw moet worden ingeschreven.

