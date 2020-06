Vermijd een miskoop: fietsexpert legt uit waar je op moet letten als je een elektrische fiets koopt

vijf à tien jaar geleden is de e-bike als product niet ingrijpend geëvolueerd, maar wel veel beter geworden. De motoren zijn gesofisticeerder en vooral krachtiger, waardoor het rijbereik groeit. We vragen Eddie Dewit, directeur van fabrikant Scott Benelux, wat je moet weten als jij straks ook een e-bike shopt of in je winkelmandje klikt.

Consument De voorbije maanden is de verkoop van elektrische fietsen geëxplodeerd. Daarvoor zorgde de lockdown in combinatie met een lekker vroeg zomerweertje. In vergelijking met vijf à tien jaar geleden is de e-bike als product niet ingrijpend geëvolueerd, maar wel veel beter geworden. De motoren zijn gesofisticeerder en vooral krachtiger, waardoor het rijbereik groeit. We vragen Eddie Dewit, directeur van fabrikant Scott Benelux, wat je moet weten als jij straks ook een e-bike shopt of in je winkelmandje klikt.

Batterij

In de Cube Hybrid Pro 500 (zie foto) zit de batterij verwerkt in het frame. Dat is beter voor de aerodynamische vormgeving van de fiets, maar vooral mooier dan een batterij die op de bagagedrager ligt, zoals bij vroegere modellen heel vaak het geval was. Toen de elektrische fiets in onze contreien opkwam, hoorde of las je vaak dat je er rekening mee moest houden dat je die batterij na drie jaar moet vervangen, wat al snel 500 euro kost. Eddie Dewit wil dat nuanceren: “Veel hangt af van het gebruik. Staat je fiets veel in een koude, vochtige plaats, dan is dat niet goed voor die batterij. Ook niet voor de motor trouwens. Nog belangrijker is dat je de fiets blijft gebruiken, het hele jaar door. Laat je hem in de winter zes maanden staan zonder ermee te rijden en op te laden, dan is dat uiteraard niet goed.” En dat je de batterij nooit helemaal leeg mag laten lopen want dat ze dan sneller slijt, is volgens Dewit een fabeltje: “Je fiets veel gebruiken is de beste manier om je batterij te onderhouden. In dat geval kan ze zelfs makkelijk een jaar of acht meegaan…”

Het verschil tussen dames- en herenfiets is serieus aan het vervagen, dan toch als het over vrijetijdsfietsen gaat

Frame

De Cube Hybrid Pro 500 heeft een naar achteren aflopende framebuis. Je zou daarom denken dat het om een damesfiets gaat, maar het verschil tussen dames- en herenfiets is serieus aan het vervagen, dan toch als het over vrijetijdsfietsen gaat. Dat is trouwens ook te zien in de wereld van de racefietsen: je ziet almaar meer vrouwen die het met een ‘herenkoersfiets’ doen. Eddie Dewit kent de markt als zijn broekzak en beaamt: “Er worden veel meer elektrische fietsen verkocht waarvan de vormgeving laat vermoeden dat het een damesfiets is, ongeveer 80 à 90 procent. Daarom wordt vaak gezegd dat elektrische fietsen iets voor vrouwen is. Neen dus. Die ‘voor dames ogende’ fietsen zien er bijzonder sportief uit en worden ook veel gekocht door mannen.”

Computer

Big Brother rijdt mee. Een elektrische fiets is altijd uitgerust met een computertje waarop je essentiële informatie kan aflezen. Niet het minst het rijbereik. Die computertjes komen trouwens met almaar meer functies. En als je je fiets op onderhoud stuurt, dan kan de fietsenmaker de computer uitlezen om na te gaan of alles in orde is. Natuurlijk komt hij dan ook alles te weten over de afstanden die je rijdt, wanneer en met welke snelheid, hoe vaak je je batterij oplaadt…

Met ‘sportief’ is je batterij het snelst leeg. Maar daar leer je snel mee spelen, als je een e-bike koopt

Op de computer kies je ook de zogenaamde rijmodus: de manier waarop je wil dat de elektromotor je helpt. Meestal zijn er drie standen: zacht, midden en sportief. De regel is eenvoudig. Met ‘zacht’ verbruik je de minste energie en raak je het verst. Met ‘sportief’ is je batterij het snelst leeg. Maar daar leer je snel mee spelen, als je een e-bike koopt: merk je onderweg dat je lading te snel leegloopt, schakel dan naar een lagere modus om je autonomie te verhogen. De computer toont immers in iedere modus de afstand die je nog kan rijden in die stand.

Versnellingen

De hedendaagse elektrische fiets is eigenlijk een klassieke, sportieve fiets die ook nog eens helpt bij het rondtrappen van de pedalen. Maar voorts komt hij ook gewoon met versnellingen. In het geval van deze Cube omvat het apparaat er tien.

Een motor in het voorwiel kan je nog wel vinden in heel goedkope modellen, maar daar zou ik mee uitkijken: die zijn wat meer ‘tricky’ om besturen Eddie Dewit

Motor

De Cube Hybrid Pro 500 heeft een zogenaamde ‘middenmotor’. De motor zit dus in de trapas. Er zijn nog twee andere concepten: motor in het voorwiel of in het achterwiel. Eddie Dewit raadt een middenmotor aan, vandaag trouwens ook de populairste configuratie. “Een motor in het voorwiel kan je nog wel vinden in heel goedkope modellen, maar daar zou ik mee uitkijken: die zijn wat meer ‘tricky’ om besturen.”

Tricky? Noem het gerust gevaarlijk, als je geen ervaring hebt. Makkelijk uit te leggen: zodra je op je pedaal duwt, levert de motor vermogen. Dat vermogen zet zich in het geval van een voorwielmotor helemaal op dat voorwiel. Duw je bij het uitkomen van een scherpe bocht op je pedaal, eigenlijk iets wat fietsers heel spontaan doen, dan komt plots meer kracht op dat voorwiel. Meer moet dat niet zijn om onderuit te gaan, vooral als het een beetje regent.

Remmen

Ook elektrische fietsen blijven evolueren. Zo zijn de schijfremmen die in de wereld van de racefietsen heel populair zijn, al goed ingeburgerd. Als je als modale wielertoerist een nieuwe fiets koopt, dan is het niet essentieel om te investeren in schijfremmen en volstaan vaak de goeie, ouwe remblokjes. Maar voor wie een eerste e-bike aanschaft, zijn die nieuwe generatie remmen zeker aan te raden: je rijdt immers toch wel een stuk sneller dan je gewoon was met je klassieke fiets. En sneller rijden betekent ook ‘sneller moeten remmen’. De remmen op dit prijsbeest van Cube zijn zelfs hydraulisch bekrachtigd. Top­gerief.

Handig om te weten

25 of 45 km/uur

We hebben het hier over ‘gewone’ elektrische fietsen: modellen die elektrische trapondersteuning bieden tot je een snelheid van 25 km/uur haalt. Ga je sneller, dan valt de bekrachtiging uit. Daarnaast bestaat ook zoiets als een ‘speed pedelec’, waarvan de elektrische ondersteuning pas bij 45 km/uur uitvalt. Maar die valt onder de regeling van de gemotoriseerde voertuigen, meer bepaald de klasse van de ‘bromfiets P’. En daar gelden dus heel andere regels, die helaas nog niet altijd even duidelijk zijn. Wel duidelijk is dat je een rijbewijs (auto of bromfiets) moet hebben en het ook bij je moet hebben als je gaat fietsen, dat je je qua verkeersreglement moet houden aan de bordjes die gelden voor de klasse van de bromfiets P en dat je je fiets moet inschrijven zoals ieder gemotoriseerd voertuig en je dus een nummerplaat krijgt. In tegenstelling tot een gewone elektrische fiets is met een speed pedelec een helm ook verplicht.

Natuurlijk proberen de merken almaar lichtere e-bikes te bouwen. Maar op dat gebied wordt maar vrij traag vooruitgang geboekt Eddie Dewit

Meer dan 20 kg

Elektrische fietsen zijn relatief zwaar, toch als je ze vergelijkt met een klassieke fiets. Reken gerust op minstens 17 en vaak meer dan 20 kg. De Cube Hybrid Pro 500 weegt bijvoorbeeld 23,9 kg. Echt handig om te gaan winkelen in de stad, is dat niet: je tilt je het pleuris als je je fiets telkens weer op het voetpad moet zetten of verplaatsen. “Natuurlijk proberen de merken almaar lichtere e-bikes te bouwen”, zegt Eddie Dewit. “Maar op dat gebied wordt maar vrij traag vooruitgang geboekt. Immers: vooral de motor en batterij zijn zwaar, en die technologie evolueert niet zo heel snel.”

Minstens 50 à 60 km ver

Als er één ding is dat je met je elektrische fiets niet wil meemaken, dan is het een lege batterij vóór je thuis of op je bestemming bent. Zonder elektrische aandrijving trap je je een breuk met zo’n zware fiets, net zoals je met een elektrische auto helemaal niet meer vooruit raakt als je batterij leeg is. Welkom afstandsangst.

Je mag ervan uitgaan dat een e-bike met batterij van 400 Wh goed is voor 50 à 60 km rijplezier

De autonomie van een elektrische fiets benoemen, is heel moeilijk. Net zoals met een elektrische auto is die immers afhankelijk van vele factoren. In het geval van de fiets zijn dat eventuele tegenwind of koud weer — dan loopt een batterij altijd sneller leeg. Ook de modus waarvoor je kiest, beïnvloedt natuurlijk je ‘verbruik’. Maar de belangrijkste factor is het gewicht van de fietser. Ben je 25 kg zwaarder dan je fietspartner en trek je er samen op uit met eenzelfde elektrisch model, dan kan je bij thuiskomst al snel 20 procent minder autonomie overhouden dan je vriend(in).

Je mag ervan uitgaan dat een e-bike met batterij van 400 Wh goed is voor 50 à 60 km rijplezier. Met eentje van 500 Wh mag je hopen op een bereik van 100 km. Investeer je in een batterij van 600 Wh, dan raak je — zonder al te uitbundig buikje… — misschien wel 150 km ver, maar is 120 km bijna altijd haalbaar.

7,5 uur opladen

Sommige cafés met buitenterrasje zijn voorzien van een laadstationnetje voor fietsen. Dat is goed om even bij te laden, maar reken er niet op om je batterij weer helemaal op te laden. Voor een model van 500 Wh duurt volledig opladen van een lege batterij al snel zeven en een half uur! Maak je een lange fietstocht en bereken je de afstand die je wil maken, reken er dan niet op dat je onderweg kan bijladen. Als dat toch kan in de tijd die nodig is voor een streekbiertje, dan is dat niet meer dan een klein bonusje voor je rijbereik.

Beste koop?

De Cube Hybrid Pro 500 werd onlangs door de Nederlandse consumentenbond uit­geroepen tot ‘beste koop’. De fiets werd vooral geprezen om zijn werkingsstilte en zeer natuurlijke trapondersteuning. Kostprijs: circa 2.500 euro.

