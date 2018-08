Verkoop smartphones voor het eerst gedaald SVM

10 augustus 2018

07u43

Bron: Belga 1 Consument Het aantal smartphones dat verkocht wordt in België is in 2017 voor de eerste keer gedaald. Dat meldt Le Soir. De daling volgt een mondiale trend. 2018 dient zich aan als jaar van stabilisatie.

De verkoop van telefoons met touchscreen kende in België zijn hoogtepunt in 2016, met meer dan 3 miljoen stuks. Vorig jaar werden er nog 2,8 miljoen verkocht, aldus de krant. Tijdens de eerste jaarhelft van 2018 waren het er 1,35 miljoen, aldus een consultant van Growth from Knowledge (GfK).

De markt stagneert dan wel in volume, maar niet in waarde. De gemiddelde prijs van een smartphone is met 10 procent toegenomen en het segment van toestellen van meer dan 600 euro is goed voor een marktaandeel van 24 procent, waar dat vorig jaar nog 21 procent was. "De consument wil duidelijk meer geld besteden aan zijn smartphone", klinkt het bij GfK.