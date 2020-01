Verkoop dure benzine explodeert, maar dat is vaak zonde van je geld: zo check je welke benzine jij best tankt HLA

Bron: AD.nl 0 Consument Sinds de invoering van de nieuwe benzine E10 kiezen steeds meer mensen voor duurdere ‘premium’ brandstoffen. Autobezitters zijn bang dat de vervanger van Euro 95 hun auto stuk maakt, maar volgens experts is dat niet terecht. “E10 geeft minder problemen dan mensen denken, maar door allerlei indianenverhalen zijn ze meer geld kwijt dan nodig. Al moeten vooral bezitters van motorfietsen, brommers en klassiekers wel opletten.”

De E10 benzine vervangt sinds 2017 de bekende Euro 95. Omdat E10 voor 10 procent uit bio-ethanol (alcohol gemaakt van plantaardige resten) bestaat, moet de brandstof onze gezamenlijke CO2-uitstoot naar beneden halen. De gebruikte planten zoals mais en graan hebben immers CO2 uit de lucht gehaald om te groeien en door het benutten van bio-ethanol hoeven we minder aardolie te verbruiken.

Liever ‘premium’

Toch veroorzaakt E10 zorgen en vraagtekens bij autobezitters. Omdat bio-ethanol stoffen bevat die onderdelen in de motor en het brandstofsysteem kunnen beschadigen, wijken veel mensen uit naar de duurdere ‘premium’ brandstoffen zoals Shell V-Power, Total Excellium en BP Ultimate. In die brandstoffen, ook wel Super of 98 genoemd, zit minder bio-ethanol (gemiddeld 5 procent, vandaar de aanduiding E5) waardoor de kans op schade minder groot is.

Sinds de introductie van de E10 benzine is een flinke stijging te zien in de verkoop van de duurdere E5 benzine. Een liter ‘premium’ (E5 dus) is al snel zo’n 8 tot 15 eurocent duurder dan de standaard benzine, dus het wisselen van brandstof kan tot een flink hogere rekening leiden. De vraag is dan ook: hoe noodzakelijk is het om E10 links te laten liggen?

Geen risico’s

“Voor de meeste mensen is die overstap helemaal niet nodig. Voor het overgrote deel van moderne automotoren, laten we zeggen vanaf bouwjaar 2000, levert E10 geen risico’s op”, aldus Erwin den Hoed. Als adjunct-hoofdredacteur van AMT, een vooraanstaand vakblad voor autotechnici, is hij goed op de hoogte van de technische voor- en nadelen van E10. “De problemen doen zich vooral voor bij oudere modellen. Die hebben bijvoorbeeld kunststof onderdelen die niet goed tegen de bijtende eigenschappen van ethanol kunnen. Het is agressief en kan ervoor zorgen dat je problemen krijgt met je brandstofleidingen of dat sommige materialen gaan roesten. Maar dat is bij moderne auto’s vrijwel nooit aan de hand.”

Het loont volgens den Hoed wel om goed te controleren of je voertuig tegen E10 kan. De Belgische automobielfederatie Febiac heeft op haar website een overzicht staan van alle wagens die geschikt of niet geschikt zijn. Wie toch twijfelt, kan het instructieboekje erop na slaan of advies aan de garage of dealer vragen.

“Voor bezitters van scooters, brommers, motorfietsen en klassieke auto’s is mijn advies wel: tank de brandstof met zo min mogelijk ethanol. De rubbercomponenten en gebruikte metalen in brommermotoren zijn vaak minder bestand tegen de alcohol, terwijl klassiekers en motoren vaak langer stil staan en dan is de kans op problemen met E10 ook groter.”

Hoger verbruik

Dat auto’s door E10 slechtere verbruikscijfers scoren, is wel te bewijzen. Ten opzichte van Euro 95 neemt het verbruik vaak met een paar procent toe. Erwin den Hoed: “Dat komt omdat een liter ethanol minder energie bevat dat een liter benzine, dus per saldo gaat je auto meer verbruiken als hij op E10 rijdt. Alleen de verhalen dat mensen 100 kilometer minder ver komen op een tank geloof ik niet, dat komt dan eerder door de manier waarop de bestuurder heeft gereden. Ik geloof het pas als je mij na een paar maanden rijden een spreadsheet met het praktijkverbruik kunt laten zien.”