Verhoogde isolatiepremies voor gezinnen met exclusief nachttarief jv

22 september 2020

08u15

Bron: belga 2 Consument Vanaf 1 januari 2021 kunnen gezinnen met een exclusief nachttarief rekenen op verhoogde tegemoetkomingen vanuit Vlaanderen als ze hun verwarmingssysteem vervangen of isolatieschil verbeteren om minder elektriciteit te verbruiken. Dat zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

De Vlaamse energieregulator Vreg maakte in augustus bekend dat ze de stroomtarieven wil hervormen. De 'netkosten' - de kosten voor het aanleggen, beheren en onderhouden van de elektriciteitsnetten - worden in de toekomst grotendeels op basis van capaciteit aangerekend. Een onderdeel van die hervorming is ook het afschaffen van het dag- en nachttarief op 1 januari 2022 en het uitfaseren van het uitsluitend nachttarief vanaf 1 januari 2021.

Het dag- en nachttarief en het uitsluitend nachttarief werden in het verleden ingevoerd in het licht van het nucleaire productiepark. Om de elektriciteitsvraag 's nachts te vergroten, zodat die beter afgestemd was op de nucleaire elektriciteitsproductie, werden 's nachts lagere distributienettarieven aangerekend.



Maar nu de Vreg het exclusieve nachttarief wil laten uitdoven, heeft dat wel financiële consequenties, met name voor mensen die via dit tarief hun woning verwarmen. "Dat is bijvoorbeeld het geval voor elektrische accumulatoren die 's nachts opladen en overdag hun warmte kunnen afgeven", zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. "Het gaat om naar schatting 140.000 aansluitingen."

Voor die groep die elektrisch verwarmt, dreigt vanaf volgend jaar een forse verhoging van de netfactuur. Simulaties van de Vreg wijzen op een verhoging van 30 procent tot meer dan een verdubbeling van de nettarieven voor bijna de helft.

Verhoogde tegemoetkomingen

Om de financiële impact voor die doelgroep te milderen, voorziet minister Demir verhoogde tegemoetkomingen vanaf 2021. "Voor woningen en appartementen met uitsluitend nachttarief worden de premies voor isolatie van daken, vloeren en muren alsook de premie voor de plaatsing van hoogrendementsglas met 50 procent verhoogd en de premie voor warmtepompen en warmtepompboilers met 20 procent", zegt de minister.

"Verder bekijk ik op dit moment ook of en hoe deze gezinnen toegang kunnen krijgen tot de 0 procent-leningen. De energiehuizen wordt gevraagd om deze gezinnen gericht en actief bijstand te geven zodat de mogelijke aanpassingen vlot kunnen uitgevoerd worden."

De N-VA-minister gaat ook verder in overleg met de Vreg over de nieuwe tariefmethodologie.