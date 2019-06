Vergoeding op beste spaarboekje stuikt in elkaar JVG

25 juni 2019

05u00 4 Consument Deutsche Bank biedt vanaf 1 juli niet langer de hoogste rente op spaarrekeningen. De bank snoeit fors in de vergoeding van haar DB Saving Plan. Een jaar sparen brengt er straks nog maar 0,25% op. Nu is dat nog 0,90%.

DB Saving Plan levert momenteel nog een basisrente van 0,60% en een getrouwheidspremie van 0,30% op. De basisrente wordt gegeven voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat, de getrouwheidspremie komt daar bovenop voor gelden die twaalf maanden ongewijzigd behouden blijven.

Op 1 juli 2019 duikt de basisrente naar 0,05%, de getrouwheidspremie naar 0,20%. Als reden voor die forse bijstelling verwijst Deutsche Bank naar de beslissing van de Europese Centrale Bank om haar rentetarieven nog tot minstens eind 2020 op het huidige niveau te houden. Volgens de instelling gaan heel wat analisten ervan uit dat die situatie zelfs nog een paar jaar kan voortduren.

"We waren al enkele weken aan het nadenken over het verlagen van onze rente. En dan kwam het bericht van de ECB dat ze haar tarieven nog lang laag houdt en eventueel nog zal verlagen. Bovendien blijven we met onze nieuwe rente nog steeds boven de tarieven van de meeste andere banken", zegt woordvoerder Jean-Michel Segers van Deutsche Bank.

Sinds maart 2016 staat de herfinancieringsrente bij de ECB op 0%. Dat betekent dat commerciële banken bij haar gratis kunnen lenen. Om hun overschotten bij de ECB te stallen, moeten ze zelfs 0,40% betalen.

Dat is ook de reden waarom de meeste spaarrekeningen slechts het wettelijke minimum van 0,11% geven: een basisrente van 0,01% en een getrouwheidspremie van 0,10%. Volgens een overzicht op Spaargids.be bieden nog slechts zestien spaarrekeningen een rente van meer dan 0,30% aan voor spaarders die hun geld minstens een jaar laten staan.

Het DB Saving Plan is overigens geen klassieke spaarrekening. Er kan maximaal 500 euro per maand op worden gespaard.

Of de forse daling van de rente op het DB Saving Plan Deutsche Bank klanten gaat kosten? Segers: "We zullen zien, maar de meesten komen naar ons voor ons beleggingsaanbod."

Alternatieven

Nu Deutsche Bank haar rente heeft verlaagd, wordt de Fidelity-rekening van MeDirect de spaarrekening met de hoogste vergoeding op jaarbasis met een basisrente van 0,05% en getrouwheidspremie van 0,80%. De basisrente kan dagelijks worden aangepast, de getrouwheidspremie blijft ongewijzigd van zodra de renteperiode van 1 jaar is ingezet.

De gereglementeerde spaarrekeningen met een basisrente en een getrouwheidspremie zijn vrijgesteld van belastingen tot 980 euro per jaar en per spaarder. Dat is anders met termijnrekeningen. Hier moet u meteen 30% roerende voorheffing laten vallen. De best renderende termijnrekening op 1 jaar is die van Izola Bank. Ze brengt bruto 0,85% op. Daar blijft netto 0,60% van over.