Vergeet het spaarboekje: beleggingsplannen brengen tot 11 keer meer op Sven Vonck

06 februari 2020

07u57

Bron: spaargids.be 0 Sparen Het best renderende beleggingsplan leverde de voorbije vijf jaar een gemiddeld jaarlijks rendement op van 7,8 procent. Dat is 11 keer meer dan het spaarboekje met de hoogste spaarrente.

Banken zetten beleggingsplannen steeds prominenter in de markt als een alternatief voor spaarrekeningen, omdat de rente van die laatste vaak niet meer bedraagt dan het wettelijke minimum van 0,11 procent. Een beleggingsplan is een formule waarbij u meestal maandelijks of driemaandelijks via een automatische opdracht geld overschrijft naar een beleggingsfonds of een selectie van verschillende fondsen.

Bij sommige instellingen selecteert u zelf de fondsen waarin u wil investeren, maar meestal zullen banken of onlinebrokers zogenaamde ‘modelportefeuilles’ samenstellen. Dat doen ze in functie van uw risicoprofiel als belegger. Risicoschuwe beleggers krijgen dan bijvoorbeeld een defensief beleggingsplan voorgeschoteld met fondsen die vooral investeren in (overheids)obligaties, terwijl de modelportefeuille voor offensieve beleggers grotendeels is samengesteld met aandelenfondsen.

Rendement: van 7,8% tot negatief

Een vergelijking door Spaargids.be leert dat het offensieve beleggingsplan van Easyvest de voorbije vijf jaar een gemiddeld jaarlijks rendement opleverde van 7,8 procent . De portefeuilles van Easyvest zijn niet samengesteld met traditionele beleggingsfondsen, maar wel met zogenaamde indexfondsen. Die worden niet actief beheerd, maar volgen enkel de samenstelling van bepaalde indexen (denk dan bijvoorbeeld aan de Bel20, de index van de grootste beursgenoteerde bedrijven in ons land).

Het dynamische beleggingsplan van Easyvest leverde de voorbije vijf jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van 6,7 procent . De top drie wordt afgesloten met het offensieve beleggingsplan van Evi, met een gemiddeld jaarlijks rendement van 6,6 procent over de voorbije vijf jaar.

Zijn alle beleggingsplannen zo succesvol? Neen. Het gemiddelde rendement van alle beleggingsplannen samen bedraagt jaarlijks 2,7 procent over de voorbije vijf jaar. De allerslechtst presterende beleggingsplannen leverden soms maar een jaarlijks rendement dat niet boven de spaarrente uitsteeg. Na aftrek van de kosten was het reële rendement van sommige beleggingsplannen zelfs negatief. Lees hier waarom een periodieke belegging een verstandige keuze kan zijn.

Volg uw risicoprofiel

Bij de keuze voor een beleggingsfonds laat u zich beter niet enkel leiden door het rendement van de voorbije jaren. Om te beginnen vormen de rendementen uit het verleden geen garantie voor de toekomst. Bovendien is het geen toeval dat offensieve en dynamische beleggingsplannen het hoogste rendement bieden. Zulke plannen beleggen veel meer in aandelen, waardoor hun potentieel rendement onvermijdelijk hoger is dan dat van de meer defensieve beleggingsplannen. Defensieve formules zullen op de lange termijn minder opbrengen, maar ze zouden in principe wel beter moeten standhouden tijdens beurscrisissen.

Vergelijk dus niet zomaar de rendementen van alle beleggingsplannen, maar vergelijk vooral de rendementen van de beleggingsplannen die overeenkomen met uw eigen risicoprofiel. Ter vergelijking: het best presterende defensieve beleggingsplan is dat van Easyvest. Het leverde de voorbije vijf jaar een gemiddeld rendement van jaarlijks 3,3 procent.

Beleggen is niet gelijk aan sparen

Een beleggingsplan is geen spaarformule, wel een beleggingsformule. Het rendement is niet gegarandeerd, want dat is helemaal afhankelijk van de prestaties van de onderliggende beleggingsfondsen. Het is dus perfect mogelijk dat tijdens een slecht beursjaar het rendement van het beleggingsplan negatief uitvalt. Dat betekent letterlijk dat u geld verliest. Daar staat wel tegenover dat het potentieel rendement tijdens goede beursjaren vele malen hoger is dan dat van een gewoon spaarboekje.

Beleggingsplannen kunnen in die zin zeker een goed alternatief zijn voor uw spaarboekje. De verstandige belegger gebruikt wel voornamelijk dat deel van zijn/haar spaargeld dat hij/zij de komende jaren niet direct nodig heeft.

Bron: spaargids.be.