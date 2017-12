Vergeet deze drie dingen niet te doen voor het einde van het jaar als u van een fiscaal voordeel wil genieten Johan Van Geyte

Het eindejaar nadert. Vergeet dus niet een aantal financiële zaken te doen die u voor Nieuwjaar moet verrichten, wil u voor dit jaar nog van een fiscaal voordeel genieten. Denk daarbij aan pensioensparen en het langetermijnsparen. Voor zelfstandigen komt daar het VAPZ bij.

Pensioensparen

Aan het klassieke pensioensparen mag u dit jaar 940 euro besteden. Het maakt daarbij niet uit of u aan pensioensparen doet via een bankfonds, of via een pensioenspaarverzekering. In het eerste geval aanvaardt u dat de waarde van uw inleg meedeint met de financiële markten, in het tweede geval bouwt u meer zekerheid in.

De storting van het pensioensparen levert een belastingvermindering van 30% op. Wie het maximum van 940 euro stort, moet dus 282 euro minder aan belastingen betalen. U mag ook minder sparen, maar dan zal u een lager fiscaal voordeel krijgen.

Vanaf 2018 wordt het systeem van pensioensparen aangepast. U zal dan de keuze hebben om tot 940 euro per jaar te sparen met een belastingvermindering van 30 procent of om het bedrag te verhogen, waarbij u tot 1.200 euro kan gaan. In dat geval zal uw belastingvermindering 25 procent bedragen.

Langetermijnsparen

Naast pensioensparen kunt u ook aan langetermijnsparen doen via een tak21-spaarverzekering. U krijgt dan een basisrente plus eventueel nog een winstdeelneming indien uw verzekeraar erin slaagt om uw storting met winst te herbeleggen.

Het bedrag dat u hiervoor kunt storten in 2017, hangt af van uw beroepsinkomen. Het maximum bedraagt 169,20 euro + 6% van uw netto belastbaar beroepsinkomen, met een plafond van 2.260 euro. Dit plafond bereikt u als u een beroepsinkomsten heeft van 34.846,66 euro of meer.

Bedragen die u spendeert aan het langetermijnsparen leveren u eveneens een belastingvermindering van 30% op. Wie het maximum stort, moet bijgevolg 678 euro minder belastingen betalen.

Let wel: het langetermijnsparen wordt in dezelfde fiscale korf gestopt als de woonbonus op uw hypothecaire lening. Is de korf daarmee gevuld, dan levert langetermijnsparen geen bijkomende fiscale voordelen op.

VAPZ

Zelfstandigen kunnen nog een extra pensioenpot opbouwen via het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Hiervoor mogen ze maximaal 8,17% van hun beroepsinkomen opzij zetten, met een plafond van 3.127,24 euro in 2017.

Kiezen ze voor een Sociaal VAPZ, dan mogen ze tot 9,40% van hun beroepsinkomen opzijzetten, met een maximum van 3.598,05 euro in 2017. Een dergelijk VAPZ voorziet, naast de vorming van een bijkomend pensioenkapitaal, bij ziekte ook voorziet in een vervangingsinkomen en in de overname van de financiering van de polis,

De bedragen die u spendeert aan het (Sociaal) VAPZ mag u aftrekken van uw inkomsten. Daardoor leveren ze een belastingbesparing op tegen het hoogste tarief waarin uw inkomen valt.

Bovendien zorgt de verlaging van uw inkomen ervoor dat u ook minder sociale bijdragen zult moeten betalen.

