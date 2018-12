Vergeet de nieuwjaarsenvelop: zo geef je beter geld aan je (klein)kinderen Johan Van Geyte

13 december 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Maak jij met Kerst en Nieuw weer envelopjes met cash geld klaar voor de kinderen of kleinkinderen? Hoewel dat natuurlijk een leuke traditie is, geef je eigenlijk een grotere cadeau door die centen te geven via een spaarformule. Zo houden ze er meer aan over.

1. Geef een spaarrekening cadeau

De meest voor de hand liggende oplossing om kinderen en kleinkinderen te leren sparen, blijft nog steeds de spaarrekening. Een nieuwe rekening openen, kan wel enkel als je de zogenaamde wettelijke vertegenwoordiger bent. Als ouder kan je dit dus wel doen voor je kinderen, als grootouder niet voor je kleinkinderen - maar dan kan je natuurlijk de hulp van hun ouders inschakelen.

Als je een spaarrekening kiest en je kinderen of kleinkinderen zijn nog klein, dan is een jongerenspaarrekening vaak de beste optie. Diverse banken bieden namelijk hogere tarieven voor rekeningen die op naam van jonge klanten staan.

De meest renderende spaarrekeningen voor jongeren worden momenteel aangeboden door CPH Banque en Triodos. CPH Banque heeft zelfs drie varianten. De rekening voor kinderen tot 3 jaar biedt voor bedragen tot 10.000 euro een basisrente van 0,65 procent en een getrouwheidspremie van 0,20 procent. Voor kinderen van 3 tot 12 wordt dat 0,45 procent basisrente en een getrouwheidspremie van 0,20 procent. En voor jongeren van 12 tot 26 jaar een basisrente van 0,25 procent en een getrouwheidspremie van 0,20 procent.

Andere mogelijkheden zijn de Triodos Jongerenspaarrekening voor klanten tot 18 jaar, met een basisrente van 0,20 procent en een getrouwheidspremie van 0,30 procent.

TIP: Vergelijk hier welke spaarrekeningen voor jongeren het meest opbrengen.

2. Zet zelf maandelijks iets op een spaarabonnement

In plaats van een spaarrekening cadeau te doen en het sparen vervolgens aan je kind of kleinkind over te laten, kan je ook zelf maandelijks iets op de rekening zetten. Spaarabonnementen zijn dan een goed middel. Topper op dit vlak is momenteel Beobank Step Up, met een basisrente van 0,20 procent en een getrouwheidspremie van 1,00 procent. Het nadeel is wel dat je maar 750 euro per maand op de rekening kan storten. Die grens ligt zelfs nog lager bij veel andere banken met dergelijke formules, bijvoorbeeld op 500 euro per maand of 9.000 euro per jaar.

TIP: Bekijk hier de opbrengsten van de spaarrekeningen en de spaarabonnementen.

3. Duid je (klein)kinderen aan als begunstigde in een tak21-spaarverzekering

Een derde optie is de tak21-spaarverzekering, waarop je ook af en toe kan storten. Tak21-spaarverzekeringen bieden een gegarandeerde basisrente die bij de inleg voor een bepaalde periode gegarandeerd wordt. Daar bovenop krijg je jaarlijks potentieel een winstdeelneming, als de verzekeraar erin slaagt om jouw storting met winst te herbeleggen. Als de spaarverzekering minstens acht jaar loopt, is de opbrengst bovendien vrijgesteld van roerende voorheffing.

Interessant aan zo’n spaarverzekering is dat je het tegoed op je eigen naam kan zetten en je (klein)kind kan aanduiden als begunstigde. Je bepaalt zelf wanneer het geld ‘vrijkomt’, bijvoorbeeld wanneer je (klein)kind meerderjarig wordt, of pas op zijn of haar 30ste verjaardag.

Een tak21-spaarverzekering heeft u als voordeel dat u het tegoed op uw eigen naam kunt zetten en het kind of kleinkind kan aanduiden als begunstigde. U bent ook vrij te bepalen wanneer het geld vrijkomt. U kan dat bijvoorbeeld doen als het kind meerderjarig wordt, maar het ook inhouden tot het bijvoorbeeld 30 is. Ook niet onbelangrijk: je kan de aangeduide begunstigde altijd wijzigen.

TIP: Vergelijk hier alle tak21-spaarverzekeringen met het hoogste rendement.

Lees ook:

Dit zijn de zeven soorten spaarrekeningen

Je hebt 10.000 euro en je kan het tien jaar missen: dit zijn je opties

Zo verander je snel en gemakkelijk van bank

Bron: spaargids.be