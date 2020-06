Online shoppen Gesponsorde inhoud Veilig én met plezier shoppen in augustus: kledingwinkels klaar voor zomersolden! Advertorial van Beobank

15 juni 2020

Dit jaar zal je met je zomerkoopjes moeten wachten tot begin augustus. Door de solden met een maand uit te stellen, kunnen de handelszaken hun zomercollecties nog met een fatsoenlijke winstmarge verkopen. En zo kan jij in alle veiligheid shoppen en daarbij de kledingwinkels in je buurt steunen!

Zomerpantalons, T-shirts met korte mouwen, linnen jasjes allerhande, … de stapels onverkochte kleding blijven aangroeien in de winkels. De lentecollecties waren net vóór de lockdown geleverd. Nu moeten die voorraden dringend de deur uit, maar liefst niet tegen om het even welke prijs. Om de sector te ondersteunen werd de traditionele koopjesperiode met een maand uitgesteld. Ze begint dit jaar op 1 augustus en bijgevolg valt de sperperiode, waarin kortingen niet toegelaten zijn, in juli.

Redden wat er te redden valt

Eind april besliste de regering om de soldenperiode op te schuiven en op 13 mei keurde de Kamer dit besluit goed. Het uitstel werd goedkeurend onthaald door de verenigingen van zelfstandige handelaars, die eerder op deze maatregel hadden aangedrongen. Maar de verliezen die de sector in maart en april optekende, zullen er niet door goedgemaakt worden. Ook het uitzonderlijk zachte weer gooide roet in het eten. “Laten we proberen te redden wat er te redden valt”, zegt de sector, die twee maanden lang tegen optimale prijzen wil verkopen.

Dit jaar moet je dus een maand langer wachten om je bankkaart overuren te laten draaien. Maar wie wat rondkijkt, merkt dat er ook nu al koopjes te doen zijn. De meeste kledingwinkels pakken immers uit met interessante kortingen. Zij willen nu hun lentecollecties aan de vrouw of man brengen om plaats te maken voor lichte T-shirtjes, shorts en bikini’s.

Reden voor bezorgdheid?

Comeos, de handelsfederatie die de grote ketens vertegenwoordigt, waarschuwde voor het opschuiven van de startdatum van de solden. Dat de beslissing niet samen met de buurlanden werd genomen, zou immers nadelig kunnen uitpakken. Misschien trekken veel Belgen de grens over, gelokt door gekke soldenkortingen in Frankrijk, Nederland of Duitsland. Dat zou nadelig zijn voor onze economie.

Bovendien zijn veel handelaars al druk in de weer met het voorbereiden van de wintercollecties. De eerste leveringen zouden al over een maand plaatsvinden. Ze moeten dus zo snel mogelijk hun cashflow op peil brengen, zodat ze hun facturen kunnen betalen.

Veiligheid blijft hoofdzaak

Al zitten kleine handelaars en grote ketens niet op één lijn, het uitstel tot 1 augustus heeft alvast één grote verdienste: de stormloop op de winkels vindt ook pas een maand later plaats. Dat maakt het makkelijker om ondertussen de afstandsregels na te leven.

Want ook tijdens de solden zullen de maatregelen voor ‘social distancing’ gelden. Denk aan een verplichte looprichting, een beperkt aantal klanten per winkel en ontsmettingsalcohol voor iedereen. In sommige winkelcentra zal zelfs het dragen van een mondmasker verplicht zijn. Zelf bijdragen aan ieders maximale veiligheid kan ook, door zoveel mogelijk met de kaart te betalen en als het even kan, ook contactloos.