Veilig beleggen? Kies voor deze spaarformule

Bron: Spaargids.be 0 Shutterstock Consument Nu het traditionele spaarboekje weinig tot niets opbrengt, is het zinvol om ook alternatieve spaarmethodes onder de loep te nemen. Had u bijvoorbeeld al gehoord over de tak 21-verzekering? Niet alleen biedt de spaarverzekering een gegarandeerde rente, ook op fiscaal vlak kan een tak 21 interessant zijn.

Veilige spaarverzekering

Een tak 21-spaarverzekering is een spaarproduct op middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract. Daarbij verbindt de verzekeringsmaatschappij er zich toe om een bedrag uit te keren op een bepaald moment, bijvoorbeeld na tien jaar of op de pensioenleeftijd. Het contract kan ook van onbepaalde duur zijn.



Er bestaan verschillende formules om met een tak 21-verzekering te starten. Ofwel stapt u in één keer met een gespaard bedrag in. De hoogte van dat bedrag bepaalt u zelf. Ofwel stort u verschillende premies tijdens de looptijd van het contract. Opnieuw kiest u zelf hoeveel en hoe vaak u spaart, net zoals u dat bij een spaarboekje zou doen. De tak 21-verzekering biedt echter meer voordelen. De begunstigde van uw contract kan uzelf of iemand anders zijn. Zo kan de oplossing handig zijn voor grootouders die hun kleinkinderen een financiële ruggensteun willen nalaten. In dat geval is het mogelijk om in de verzekering een overlijdenswaarborg in te bouwen.



Verder kunt u bepaalde tak 21-spaarverzekingen gebruiken om voor een aanvullend pensioen te zorgen of om op lange termijn te sparen. In dat geval kunt u een belastingvermindering krijgen die tot 30% van de gespaarde bedragen bedraagt. Al u een tak 21-verzekering onderschrijft in het kader van pensioensparen, kan u in 2017 maximaal 940 fiscaal inbrengen.

Opbrengst in twee delen

De financiële opbrengst van een spaarverzekering valt uiteen in twee delen. Het eerste luik is de gewaarborgde rente. Daarbovenop kan de verzekeringsmaatschappij een winstdeelname uitbetalen, die van jaar tot jaar kan verschillen.



Een groot voordeel van de tak 21-spaarverzekering is dat de afgesproken rente niet kan zakken tijdens de looptijd van het contract, tenzij dat vooraf anders is bepaald. Wel bestaan er formules waarbij de gewaarborgde rente nul is. In dat geval ontvangt u alleen de opbrengst van de winstdeling.

Fiscaal voordeel

De gunstige fiscale behandeling vormt het tweede luik van de opbrengst. Als u minimaal acht jaar niet aan de rekening raakt, is de opbrengst immers vrijgesteld van onroerende voorheffing. Dat geldt ook als er een overlijdensdekking is van minstens 130%.



Bijkomend voordeel is dat u met een tak 21-verzekering geniet van een staatsgarantie. Dat houdt in dat - net als op een gewone spaarrekening - tegoeden tot 100.000 euro per persoon zijn gedekt als de verzekeraar zijn verplichtingen niet nakomt.



Via Spaargids.be kunt u de gewaarborgde rentevoet van meer dan 25 Belgische spaarverzekeringen met elkaar vergelijken. Verder vindt u er ook het netto rendement van de voorbije twee jaar terug. De hoogste intrestvoet vindt u momenteel bij de tak 21-verzekeringen Vita Pensioen van Federale Verzekering (1,25% voor het lopende jaar) en Life Plan van Argenta (1,15% over minimum acht en maximum negen jaar). De beste gegarandeerde rente voor de hele looptijd van het contract vindt u bij Argenta-Flexx (1,05%). Het zijn cijfers waar het spaarboekje van de meeste banken niet tegenop kan.

Let op met vervroegde opname

Tegenover de pro's staan ook een paar mogelijke contra's. Zo moet u er rekening mee houden dat de overheid op het belegde bedrag een belasting van 2% heft. Ook kan de verzekeringsmaatschappij instapkosten aanrekenen. Die kunnen oplopen tot 7%. Als u via Spaargids.be intekent op een tak 21-verzekering kan u bij bepaalde maatschappijen de instapkosten beperken of zelfs vermijden. Zo laat Patronale Life bij het afsluiten van een Secure 21-verzekering voor eind 2017 de 5% instapkosten vallen en betaalt u enkel een vast instapbedrag van 35 euro.



Het belangrijkste addertje onder het gras schuilt in een vervroegde opname. Op dat moment zult u in veel gevallen onroerende voorheffing op de opbrengst moeten betalen. Die berekent de verzekeringsmaatschappij doorgaans op een fictief rendement van 4,75%, wat hoger kan zijn dan het feitelijke rendement. Daarnaast is het mogelijk dat u bij een opname tijdens de eerste jaren hoge uitstapkosten moet betalen. In het eerste jaar kan dat bedrag gemakkelijk 5% bedragen. Een tak 21-verzekering is dan ook alleen aan te raden als u vrij zeker bent dat u het geld de eerste jaren kunt missen.

