Vegetarische spreads onder de loep: beter dan salami of choco, maar nog steeds niet gezond

Consument Vegetarisch broodbeleg gezonder? Lang niet altijd. Wel 65 procent van de veggie spreads haalt amper een Nutri-Score C of D, zo blijkt uit analyse van Test Aankoop. Zout blijkt de grote boosdoener. “Gelukkig is het nog altijd een beter alternatief dan salami of hespenworst”, zeggen voedingsexperten.

Sinds het traditionele plakje hespenworst of salami uit de voedingsdriehoek is geknikkerd, gooien we met z’n allen al eens een potje bietenpasta, auberginespread en vegetarische martino in ons winkelkarretje. Goed voor de planeet, voor de dieren én bovendien lekker gezond. Denken we. Want de kleurige smeersels die boordevol groenten, noten en peulvruchten lijken te zitten, blijken in veel gevallen een illusie. Ze zitten vaak boordevol zout, zo blijkt uit onderzoek van Test Aankoop.

65 procent scoort slecht

De consumentenorganisatie nam 62 vegetarische spreads onder de loep. “We kozen voor producten op basis van groenten of met de naam ‘veggie’ op de verpakking”, klinkt het. Hummus niet inbegrepen, dus. Test Aankoop bekeek 23 biologische en 39 niet-biologische spreads. De resultaten van de test zijn verrassend. Maar liefst 52 procent krijgt Nutri-Score C. En 13 procent doet het zelfs nog slechter. Wie dacht het met de biologische varianten beter te doen: ook daarvan haalt 22 procent slechts een D-score. Maar 27 procent van de geteste spreads krijgt een B, amper 8 procent een A.

“De grote boosdoener is zout”, zegt Test Aankoop. “Driekwart van de spreads bevat 0,9 gram of meer. Eén op vijf zelfs meer dan anderhalve gram. De helft bevat ook minder dan 40 procent groenten, fruit, peulvruchten, noten en koolzaad-, noten- of olijfolie. Zo krijgt de vegetarische martino van Boni bij Colruyt slechts een D-score omdat die meer zout, calorieën en verzadigde vetzuren bevat dan zijn naamgenoot bij Jumbo, die een A krijgt. De auberginespread van My Best Veggie bij Lidl krijgt een D omdat er meer zouten, verzadigde vetzuren en calorieën in zitten dan in de auberginesalade van Boni. De spread van Aoste heeft dan wel een lager zoutgehalte dan de Boni-versie, maar schiet dan weer tekort als het gaat over vezels en groenten.”

Beter dan salami

Voedingsdeskundige Stephanie Scheirlynck erkent het probleem, maar waarschuwt om je ook niet te verkijken op de Nutri-Score. “Wie er een gezond eetpatroon op nahoudt, mag al eens veggie martino met Nutri-Score D smeren, hoor. Bovendien zal de slechtste versie van een spread nog altijd beter scoren dan salami, worst of choco. Maar effectief: een groentespread die twee maanden lang houdbaar blijft? Dan wéét je dat daar zouten en andere toevoegingen in verwerkt zitten. Wie helemaal zeker wil zijn, kan zijn beleg eigenlijk beter zelf bereiden.”

Wie er geen tijd voor heeft, checkt maar beter het etiket. “Een belangrijke tip is om te kijken naar het aandeel groenten waaruit je spread bestaat”, geeft Scheirlynck mee. “Als je een paprikaspread koopt, wil je dat paprika het hoofdingrediënt is. Koop geen pompoensmeersel waar slechts 2 procent pompoen in zit. Ga voor zo puur mogelijk. Dat geldt eigenlijk voor alle beleg, ook voor niet-vegetarisch. Wie gewone preparé koopt, weet dat daar veel saus in zit. Voor de veggie variant is dat niet anders.”

Volgens Test Aankoop is er evenwel beterschap in zicht. Zij contacteerden de producenten van C- en D-spreads. Onder meer Albert Heijn, Lidl, Délio en Aoste reageerden al dat ze aan de voedingswaarden van hun producten zullen werken.