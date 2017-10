Veerle huurde hetzelfde huisje als Mieke… 25 jaar later Aangeboden door VIVAY by AG Insurance

14u01 0 Joost Joossen Mieke en Veerle hebben beiden hetzelfde huisje gehuurd. Consument Mieke (63) en Veerle (37) hebben beiden hetzelfde huisje gehuurd. Maar er zat wel 25 jaar tussen. De ene verwarmde met steenkool, de andere had centrale verwarming. Maar de herinneringen zijn even warm.

Mieke was pas getrouwd en had nog geen kinderen toen ze haar intrek nam in het bescheiden rijhuisje. Het was de plek waar alles nog moest beginnen en waar ze woonde toen haar eerste zoon werd geboren. Ook voor Veerle was dit haar eerste eigen woning. Net als bij Mieke kwam ze hier thuis met haar eerstgeborene.

Dezelfde gewoontes

Mieke en Veerle hadden dezelfde gewoontes in het huis. Zo werd de achterdeur meer gebruikt dan de voordeur en hadden ze dezelfde slaapkamer. De wasdraad hing op dezelfde plaats op de koer en er bloeiden bloemen in hetzelfde perkje. Zelfs de zandbak stond op dezelfde plaats. Voor beide gezinnen werd deze huurwoning een echte thuis. Op bouwtechnisch vlak waren het natuurlijk heel andere tijden.

Mieke: “Toen ik er woonde, lag er nog geen centrale verwarming. We verwarmden met steenkool. Naast het huisje lag een onbebouwd perceel dat iemand als moestuin gebruikte. De straat was ook nog niet zo druk als nu.”

Toen Veerle introk, had de prei van de moestuin al plaatsgemaakt voor een nieuwbouw,lag er centrale verwarming en was ook de keuken vernieuwd. Veerle: “We hebben wel eerst opnieuw behangen en geverfd. Waarschijnlijk hebben we daarbij het oude behangpapier van Mieke afgestoomd.”

Gezellig onder het afdakje

Sommige dingen hebben de tand des tijds wel overleefd. Het afdakje boven het terras, bijvoorbeeld. Mieke: “Ik herinner me nog dat wij dat afdakje geplaatst hadden. We vonden het heerlijk om daar tijd door te brengen als er bezoek kwam.” Veerle beaamt. “Als er iets gevierd moest worden met vrienden of familie, dan gebeurde het steevast daar. En we vonden altijd wel een reden om te vieren…” (lacht)

Het bescheiden huisje bood onderdak aan verschillende levens, die vervolgens elk hun eigen richting uitgingen. Mieke verhuisde en verbouwde een woning, Veerle trok eruit om te bouwen. Ze zijn wel in de buurt blijven wonen en passeren nog regelmatig langs het huisje. Dan denken ze af en toe nog eens terug aan hoe het vroeger was. Je eerste huisje, dat blijft toch iets speciaals.