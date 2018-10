Vaste contracten elektriciteit 110 euro duurder dan jaar geleden: met deze tips kan je besparen HR

02 oktober 2018

13u53

Bron: Belga 0 Consument Contracten met vaste prijzen voor de levering van elektriciteit, zijn vandaag gemiddeld 110 euro duurder dan in oktober vorig jaar. Dat blijkt uit een presentatie van energiewaakhond CREG in de Kamer. De CREG geeft consumenten enkele tips om toch geld uit te sparen.

Zo kiezen consumenten van wie het vast contract afloopt, op korte termijn beter voor een variabel product, en kunnen ze best een tijdje de evoluties van de prijzen volgen en met elkaar vergelijken. Wie voor variabele prijzen kiest, kan in het begin met hogere prijzen te maken hebben. Maar er is kans op lagere prijzen in de lente en de zomer en vanaf de heropstart van de kerncentrales die nu stilliggen.

De elektriciteitsprijzen zijn zoals bekend al een hele tijd aan het stijgen op de groothandelsmarkt. Ons land kent nog een extra impact wegens het stilvallen van verschillende kerncentrales, maar ook van gascentrales. De impact van de stijgende groothandelsprijzen op de factuur hangt af van de duur van deze prijsstijgingen.

CREG-directeur Laurent Jacquet legde uit dat meer dan 60 procent van de gezinnen en 70 procent van de kmo's met een vast contract werkt en dus geen impact ondervindt van de prijsstijgingen, tot aan het einde van het contract. Voor wie een variabel contract heeft, is veranderen van product of leverancier volgens de CREG niet dringend, omdat de prijzen de evolutie van de elektriciteitsbeurzen volgen.

Variabele prijzen

Wie bij de vernieuwing van een contract kiest voor vaste prijzen, loopt het risico dat de hoge prijs wordt verlengd tijdens de volledige duur van het contract. De contracten voor oktober 2018 zijn gemiddeld 110 euro duurder dan in oktober 2017.

Jacquet wees er nog op dat de afrekeningsfactuur wordt opgemaakt voor twaalf maanden en dus afhangt van het moment van de afsluiting. Klanten die hun afrekening binnenkort ontvangen, zullen een beperkte stijging merken. Maar klanten die ze aan het einde van de winter ontvangen, zullen de verhoging sterker voelen indien de prijsniveaus aanhouden.

Wat de industriële afnemers betreft, daar is de elektriciteitscomponent een groter deel van de factuur dan bij gezinnen. Zij zullen een duidelijkere stijgende impact voelen. Al voegt Jacquet er wel aan toe dat de meeste industriële afnemers hun prijs vooraf vastleggen.