Vast of variabel energietarief: wat is momenteel de beste optie?

05 mei 2020

10u30

Bron: mijnenergie.be 0 Energie U merkte het misschien al: de energieprijzen bevinden zich op een uitzonderlijk laag peil. Het ideale moment om een nieuw energiecontract af te sluiten dus. Maar kiest u in volle coronacrisis best voor een variabel dan wel een vast energietarief? U merkte het misschien al: de energieprijzen bevinden zich op een uitzonderlijk laag peil. Het ideale moment om een nieuw energiecontract af te sluiten dus. Maar kiest u in volle coronacrisis best voor een variabel dan wel een vast energietarief? Mijnenergie.be zocht het voor u uit.

De gemiddelde jaarfactuur voor elektriciteit daalde op anderhalf jaar tijd met meer dan 150 euro. Voor aardgas zien we zelfs een terugval van meer dan 300 euro. Wie enige tijd geleden een vast contract afsloot, kan dus vandaag aanzienlijk besparen. Om twijfelaars over de streep te trekken, pakken leveranciers bovendien uit met spectaculaire kortingen, die ze via vergelijkingssites als Mijnenergie.be toekennen. Het loont vandaag dus meer dan ooit om uw energiecontract te evalueren en een leverancierswissel te overwegen.

Verschillende variabele contracten

De seizoensschommelingen op de energiebeurzen maken het extra belangrijk om - voor u leveranciers begint te vergelijken - te bepalen of u een vast contract of een variabel contract verkiest. Wanneer we de proef op de som nemen, dan stellen we vast dat de meeste variabele producten aantrekkelijker geprijsd zijn dan de vaste producten. Dat is ook logisch, aangezien u bij die energietarief formule onderhevig bent aan marktschommelingen en pas na afloop van een bepaalde periode weet of u daadwerkelijk de juiste keuze hebt gemaakt.

Die prijsaanpassingen gebeurden tot voor enkele jaren nagenoeg altijd op kwartaalbasis, terwijl almaar meer contracten nu een indexering op maandbasis ondergaan. Veel hangt ervan af of uw energieleverancier de prijzen op de spotmarkt (waar levering en betaling op korte termijn na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, red), dan wel die op de termijnmarkt volgt (waar mensen kunnen handelen in zogenaamde gestandaardiseerde futures, red). U vindt die info in uw contractvoorwaarden.

Energieregulator CREG oordeelt dat ‘spotproducten’ meestal goedkoper blijken dan ‘termijnproducten’, maar tegelijk gevoeliger zijn voor prijsschommelingen.

Vast versus variabel

Met een vaste prijs verzekert u zich voor langere tijd – ook na de coronacrisis – van de huidige prijsontwikkelingen. Daartegenover staat dat het goedkoopste contract met variabele energieprijs voor een Antwerps gezin met een enkelvoudig energietarief en een gemiddeld verbruik volgens een vergelijking op 16 april afklokte op 669,79 euro (Luminus Optimal), tegenover 772,57 voor het goedkoopste vaste contract (Mega Group Vast).

Voor aardgas geldt ook een verschil van meer dan 60 euro. Mocht de marktprijs binnenkort een kleine correctie maken, dan is de kans groot dat uw variabele contract nog altijd goedkoper blijft dan het vaste contract dat u vandaag afsloot. Bij forse prijsstijgingen kantelt de balans dan weer in het voordeel van een vaste prijs.

Glazen bol

Op de vraag of de energieprijzen hun bodempeil hebben bereikt, blijft het koffiedik kijken. De recente hoge zon- en windproductie creëerde samen met een gedaalde vraag als gevolg van de coronacrisis de ideale randvoorwaarden voor de huidige lage energietarieven. Een bijkomende daling is niet uitgesloten, al zal die waarschijnlijk niet spectaculair ogen.

Bovendien bevat uw energiefactuur verschillende componenten die de dalende marktprijzen niet volgen en bijgevolg niet dalen, zoals heffingen, taksen en netvergoedingen. Veel hangt natuurlijk af van hoe de coronacrisis zich verder ontwikkelt en wanneer de energieproductie weer op volle toeren draait.

Vergelijken luidt de boodschap

Houdt u van gemoedsrust? Dan kiest u best voor een vast contract. Wie een beperkt risico niet schuwt, opteert dan weer beter voor een variabel contract. Ongeacht uw keuze, lijkt het ideale moment aangebroken om te profiteren van de lage energietarieven.



