Vanaf welke besparing wil u van energieleverancier veranderen? Kurt Deman

03 september 2019

11u00

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Onder meer dankzij de vele zonnige zomerdagen is de energievoorraad de afgelopen weken fors toegenomen. Dat resulteert in een sterk gedaalde marktprijs, die een overstap naar een andere energieleverancier extra voordelig maakt. Maar vanaf welke potentiële besparing is de consument bereid om die stap ook daadwerkelijk te zetten?

160 euro en 135 euro

Vorig jaar stapte een recordaantal gezinnen over naar een andere energieleverancier. Als de trend van het eerste halfjaar van 2019 zich doorzet, sneuvelt dat record dit jaar opnieuw. Een logische evolutie, zo blijkt. Het verschil tussen de duurste en de goedkoopste leverancier bedraagt op jaarbasis al snel enkele honderden euro’s voor de som van elektriciteit en aardgas. De Vlaamse energieregulator VREG ging vorig jaar via een enquête na welk voordeel de consument over de streep trekt om van leverancier te wisselen. Concreet kwam daarbij een bedrag van 160 euro voor elektriciteit en 134,57 euro voor aardgas als gemiddelde uit de bus. De mediaan bedroeg voor beide energievormen telkens 100 euro, wat betekent dat enkele uitschieters het gemiddelde sterk omhoog trekken.

Tip: Energieleveranciers vergelijken? Bekijk hier de beste aanbiedingen.

Nog straffer

Het verschil tussen het goedkoopste en het duurste tarief bedraagt op dit moment 169,09 euro voor elektriciteit en 206,49 euro voor aardgas. In dat bedrag nemen we ook de welkomstkortingen via vergelijkingssite mijnenergie.be op. De cijfers overschrijden dus voor het merendeel van de bevraagde consumenten de vooropgestelde drempel. Die prijsanalyse vergelijkt evenwel enkel de op dit moment aangeboden contracten. Een nog accurater beeld verkrijgt u door de huidige marktprijzen via een vergelijkingssite af te toetsen aan uw huidige contract. Het is namelijk niet onwaarschijnlijk dat u uw vorige contract afsloot of verlengde in een minder gunstige periode, waardoor uw besparingspotentieel nu nog groter is. Wil u weten wat u kan besparen, ga naar mijnenergie.be.

Lees ook: Welkomstkortingen bij energieleveranciers: zo haalt u er alles uit!

Verwarring over verbrekingsvergoeding?

Uit hetzelfde onderzoek van de VREG blijkt dat veel consumenten (15%) nog altijd verkeerdelijk veronderstellen dat een overstap gepaard gaat met een verbrekingsvergoeding. Sinds september 2012 is dat echter bij wet verboden. Een overstap is vandaag altijd mogelijk, op voorwaarde dat u een overstaptermijn van één maand respecteert. Vooral 65-plussers (33%) en gezinnen waarvan het gezinshoofd geen beroepsactiviteit heeft (43,3%) of laaggeschoold is (38,8%) gaven aan niet te willen veranderen. Voor wie niet van een sociaal tarief geniet, schuilt voor die doelgroep in het bijzonder een gemiste kans.

Vergelijk de goedkoopste energietarieven op mijnenergie.be en bespaar tot honderden euro’s.

Lees ook:

Voorkom sluipverbruik: zo bespaart u tientallen euro’s

Deze energieleveranciers bieden momenteel de goedkoopste tarieven

Energiefactuur steeds duurder: 40 procent hoger in afgelopen 5 jaar

Bron: mijnenergie.be.