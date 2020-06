Vanaf wanneer geldt u als 'te oud' om nog te lenen voor een woning? Johan Van Geyte

29 juni 2020

08u30

55-plussers worden dan wel enigszins gediscrimineerd op onze arbeidsmarkt , als het over woonleningen gaat tellen ze gelukkig wél nog mee. Maar bent u vanaf een bepaalde gezegende leeftijd toch niet té oud om nog te lenen? Hoe pakken de banken dat eigenlijk aan? Spaargids.be zocht uit hoe de vork in de steel zit.

BNP Paribas Fortis - marktleider op het vlak van woonleningen - verstrekte vorig jaar 1 op de 10 van haar hypothecaire kredieten aan een 55-plusser. Ook andere banken blijken niet wantrouwig ten opzichte van oudere kredietnemers.

Voor banken telt één belangrijke zaak: krijgen ze hun geld op de afgesproken tijdstippen terug met interest? Hoe zien ze dat dan bij oudere kredietnemers? Een zestiger die op twintig jaar leent, zou moeten terugbetalen tot zijn/haar tachtigste. We leven dan wel collectief langer, er zijn ook veel mensen die die leeftijd niet halen.

Diverse leeftijdsgrenzen

In de praktijk volgen banken hier vooral de eigen regels bij het toekennen van woonleningen aan oudere kredietnemers.

Sommige banken focussen op de dag dat de lening moet terugbetaald zijn. Zo wil Argenta haar geld het liefst terugzien voor u 77 jaar wordt. Uitzonderingen zijn wel degelijk mogelijk en worden op individuele basis bekeken.

Bij Crelan mag de jongste kredietnemer op de eindvervaldag van de lening maximaal 75 jaar zijn. Als de pensioengerechtigde leeftijd wordt overschreden, moet hij of zij ook kunnen aantonen dat de pensioeninkomsten de terugbetaling van het krediet toelaten.

Bij BNP Paribas Fortis ligt de maximale leeftijd voor de jongste kredietnemer op het einde van de lening op 67 jaar. Vanaf die leeftijd bent u in principe met pensioen en dalen de inkomsten meestal ook. Maar ook hier wordt er soms van afgeweken, afhankelijk van het dossier.

Andere banken zoals Belfius en KBC zeggen dat ze geen formele leeftijdsgrens hanteren en dat ze elke aanvraag op de eigen merites beoordelen. Ze bekijken alleen of de einddatum van het krediet binnen de redelijke leeftijdsverwachtingen van de kredietnemer valt en of die gedurende de hele looptijd voldoende en stabiele inkomsten heeft.

Lenende babyboomers

Bij BNP Paribas Fortis was in 2019 een tiende van de hypothecair kredieten bestemd voor een 55-plusser. In totaal steeg het aantal leningen in deze categorie zelfs met 10 procent.

De kredieten waren vooral bestemd voor vastgoedaankopen (47 procent), renovaties (25 procent) en een nieuwbouw (24 procent). Niet zelden ging het daarbij om leningen voor tweede verblijven en opbrengstpanden. En dat verklaart meteen een deel van het succes. Wellicht is de lening niet strikt noodzakelijk, maar lenen een aantal mensen om fiscale redenen. De kapitaalaflossingen en de premie voor een eventuele schuldsaldoverzekering kunnen een vermindering voor langetermijnsparen opleveren van 30 procent op een bedrag van maximum 2.350 euro. Dit jaar stijgt dat tot 2.390 euro.

De babyboomers leenden gemiddeld 160.600 euro. Dat kwam overeen met 48 procent van de waarde van het pand. De gemiddelde looptijd van de lening bedroeg 120 maanden, een maand meer dan in 2018. Dat is bijna de helft minder dan voor het totale klantenbestand van BNP Paribas Fortis (234 maanden).

Schuldsaldo

Wie op latere leeftijd nog een krediet aangaat, moet wel rekening houden met een hogere premie voor de schuldsaldoverzekering. Het risico dat u overlijdt tijdens de afbetalingsperiode is natuurlijk hoger dan wanneer u de lening zou afsluiten als 30-jarige. En dat reflecteert zich in een hoger tarief.

En wat met de minimumleeftijd?

Een formele maximumleeftijd is er dus eigenlijk niet, een minimumleeftijd is er wel. Wie wil lenen, moet ‘juridisch handelingsbekwaam’ zijn. Dat betekent minstens 18 jaar zijn. Het vereist een behoorlijk zware juridische weg - via o.a. een ontvoogdingsprocedure en toestemming van een jeugdrechter - om dat te omzeilen. Natuurlijk zullen de banken ook in dit geval kijken naar de mogelijkheid om de lening terug te betalen.



