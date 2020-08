Vanaf vandaag uitverkoop bij Brantano: lange rijen bij verschillende winkels

Consument

Vanaf vandaag start de uitverkoop bij schoenenketen Brantano, in het kader van het faillissement van moederbedrijf FNG. Dat vernam onder andere Sven De Scheemaeker van de ACV Puls-vakbond, zo zegt hij in een gesprek met deze krant . Volgens veilinghuis Moyersoen worden er vanaf morgen kortingen van 75 procent gegeven. Op beelden is te zien hoe er bij verschillende winkels lange rijen staan.