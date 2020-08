Vanaf vandaag uitverkoop bij Brantano: ellenlange rijen bij winkels over het hele land KG TT

22 augustus 2020

09u20

Bron: Eigen berichtgeving, De Standaard 466 Consument Vanaf vandaag start de uitverkoop bij schoenenketen Brantano, in het kader van het faillissement van moederbedrijf FNG. Volgens veilinghuis Moyersoen worden er kortingen van 75 procent gegeven in een zestigtal winkels. En dat lokt bijzonder veel volk. Op beelden is te zien hoe er bij verschillende winkels ellenlange rijen staan: mensen over het hele land schuiven aan om goedkope schoenen op de kop te tikken.



De uitverkoop bij Brantano werd al enkele keren uitgesteld, omdat er gesprekken gaande waren met potentiële overnemers die de inboedel zouden kunnen overnemen. Eén van die geïnteresseerden, de Nederlandse groep Ziengs Retail, trok zich afgelopen week echter terug. De enige partij die nu nog interesse heeft in de keten, het Duitse Deichmann, zou de voorraden niet willen overnemen. Dat schrijft De Standaard. Daardoor kan de uitverkoop nu toch starten.

Op de website van het veilinghuis Moyersoen is de volledige lijst te vinden met winkels waar de uitverkoop plaatsvindt. De uitverkoop loopt zolang de voorraad strekt. Mogelijk kan de lijst met deelnemende winkels worden aangepast, bijvoorbeeld wanneer ze uitverkocht zijn.

Twee uur gewacht

Vlamingen trokken deze voormiddag dan ook massaal naar Brantano om koopjes te doen. Op verschillende plaatsen ontstonden voor openingstijd al lange rijen. “Ik ben hier iets na 8 uur toegekomen en er stonden al zeven mensen te wachten”, getuigt een koopjesjager die voor de Brantano in Deinze stond aan te schuiven.

In Waregem waren Wendy Depraetere (31) en Delphine Seys (31) de eer om vanochtend als eerste klanten de winkel te betreden. “Wij hebben hier om 8 uur postgevat aan de ingang. Twee uur voor de winkel opent, maar je moet er iets voor over hebben”, klinkt het.

“Het voorbije uur zijn we een meter of acht opgeschoven en we staan nu nog dertig meter van de ingang. Het gaat echt niets vooruit. We zien ook nauwelijks mensen buiten komen”, zegt Tibo Ongena, die in Gentbrugge postvatte. “Als het aan dit tempo vooruit blijft gaan hou ik het hier toch voor bekeken. We hebben tot nu toe hooguit vijf mensen zien buiten komen, wel altijd met enorme hoeveelheden schoenen.”

Wrevel

Bij de meeste winkels verloopt de toestroom rustig. Er wordt slechts een beperkt aantal mensen per keer toegelaten in de winkels, de anderen moeten buiten hun beurt afwachten. De wachtenden zouden telkens anderhalve meter afstand moeten houden, maar op beelden is te zien dat dat in praktijk soms moeilijker is dan verwacht. In Oostkamp werd de politie opgetrommeld om het autoverkeer in goede banen te leiden.

In Mechelen zorgt de uitverkoop echter ook voor wrevel bij handelaars in de buurt. “Hier komen geen klanten binnen”, vertelt een winkeluitbater in de buurt van een Brantano op Radio 1. “Het is om dood te vallen.”

